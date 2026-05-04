Podróżni wreszcie doczekali się wznowienia rejsów z Dolnego Śląska do potężnego węzła komunikacyjnego w Niemczech. Przerwa w lotach była efektem działań restrukturyzacyjnych u niemieckiego operatora. Bartosz Wiśniewski, reprezentujący wrocławski port lotniczy, przekazał, że inauguracyjny lot zaplanowano na 1 czerwca dokładnie o godzinie 13:10.

- Powrót lotów z Wrocławia do Monachium to doskonała informacja dla pasażerów korzystających z naszego lotniska. Dzięki połączeniu ze stolicą Bawarii otrzymują oni niemal nieograniczone możliwości kontynuowania podróży w dowolny zakątek świata. Bardzo dziękuję linii Lufthansa za konstruktywne rozmowy, dzięki którym nasi pasażerowie wciąż mogą cieszyć się połączeniem nie tylko z Monachium, ale również z Frankfurtem

- przekazał Karol Przywara, pełniący funkcję prezesa zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Większe samoloty Lufthansy polecą z Wrocławia do Monachium

Powrót tego kierunku wiąże się ze zdecydowaną poprawą standardu oferowanego podróżnym. Niemiecki przewoźnik zdecydował się na obsługę tej trasy maszynami typu Airbus, w tym modelami A319, A320 i A321. Dzięki temu zabiegowi pojemność maszyn zwiększy się ze średnio 90 do prawie 150 foteli. Wprowadzenie pojemniejszych samolotów powoduje, że pomimo wyzwań operacyjnych w strukturach Lufthansy, łączna pula miejsc dostępnych dla wrocławskich pasażerów uległa powiększeniu.

Co zwiedzić w Monachium? Największe atrakcje miasta

Stolica Bawarii jest nie tylko doskonałym portem tranzytowym, ale również świetnym miejscem na krótki wyjazd turystyczny. Odwiedzając to miasto, warto zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych punktów na mapie.

- Plac Mariacki – to serce miasta, gdzie zlokalizowany jest Nowy Ratusz. W samo południe oraz o godzinie 11:00 turyści mogą podziwiać tam znany mechanizm zegarowy Glockenspiel.

- Katedra Najświętszej Marii Panny – wyróżniająca się dwiema wieżami gotycka budowla, z którą wiąże się słynna opowieść o „śladzie stopy diabła”.

- Pałac Nymphenburg – dawna letnia siedziba dynastii Wittelsbachów, otoczona rozległymi terenami zielonymi i siecią kanałów.

- Ogród Angielski – ogromny obszar rekreacyjny w centrum, znany między innymi z rwącej fali na rzece Eisbachwelle, przyciągającej miłośników surfingu.

- Park Olimpijski – kompleks zbudowany na zmagania sportowe w 1972 roku, zachwycający nowoczesną bryłą i wysoką wieżą z punktem widokowym.

- Muzea i motoryzacja – entuzjaści nowinek technicznych powinni sprawdzić zbiory Deutsches Museum, natomiast sympatycy pojazdów z pewnością docenią futurystyczny gmach BMW Welt oraz ekspozycję poświęconą tej marce samochodów.

- Klimat i sport – doskonałym miejscem na posiłek jest targowisko Viktualienmarkt, a fani futbolu koniecznie muszą zobaczyć stadion Allianz Arena, stanowiący domowy obiekt drużyny Bayern Monachium.