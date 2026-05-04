Żabka otwiera pierwszy sklep na lotnisku

Popularna sieć kontynuuje swoją rozbudowę, debiutując w całkowicie nowym dla siebie środowisku, jakim jest port lotniczy. Pierwszy taki sklep powstał we Wrocławiu, a zlokalizowano go w przestrzeni ogólnodostępnej dla wszystkich pasażerów. Nowy format Żabka Nano ma być odpowiedzią na potrzeby podróżnych oczekujących szybkiego dostępu do potrzebnych produktów przed wejściem na pokład samolotu.

Przedstawiciele biura prasowego firmy wydali w tej sprawie specjalny komunikat, w którym podkreślają znaczenie tego otwarcia nowego punktu dla rozwoju całej korporacji.

- Żabka otworzyła pierwszy sklep sieci na lotnisku - bezobsługową i całodobową Żabkę Nano w Porcie Lotniczym Wrocław. To kolejny krok w realizacji misji Grupy Żabka, której celem jest ułatwianie codziennych zakupów

Nowy sklep funkcjonuje nieprzerwanie przez całą dobę, umożliwiając zrobienie niezbędnych zakupów we wszystkie dni tygodnia. Paweł Grabowski, pełniący funkcję Director of Digital B2B w spółce Żabka Future, mocno akcentuje ogromną wygodę i funkcjonalność zastosowanego na wrocławskim lotnisku rozwiązania.

- Na lotnisku we Wrocławiu postawiliśmy na format Żabka Nano, który pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń i umożliwia szybkie zakupy niezależnie od pory dnia. Pasażerowie lecący na wakacje czy w podróż służbową mogą w jednej chwili zaopatrzyć się np. w świeżą kanapkę i zabrać ją na pokład samolotu

Zrealizowany we Wrocławiu projekt wywołuje również entuzjazm wśród przedstawicieli zarządzających dolnośląskim portem.

- Podróżni zyskują dostęp nie tylko do szerokiego wachlarza produktów, ale przede wszystkim możliwość szybkich zakupów tuż przed wylotem. Jestem przekonany, że nowe miejsce na mapie naszego terminalu będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem już od pierwszego dnia - przekazał wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław, Dariusz Kowalczyk.

Autonomiczna Żabka Nano we Wrocławiu. Jak zrobić zakupy?

Zasady funkcjonowania tego nowego sklepu zostały maksymalnie skrócone i uproszczone. Drzwi otwierają się dopiero po zeskanowaniu aplikacji Żappka lub po fizycznym zbliżeniu karty płatniczej do specjalnego czytnika zamontowanego przy wejściu. Klienci po prostu zdejmują z regałów dowolnie wybrane artykuły, a według oficjalnych informacji przekazanych przez biuro prasowe, monitoring wspierany przez sztuczną inteligencję samodzielnie rejestruje zakupy. Należność za wzięte produkty zostaje ściągnięta z podpiętego konta natychmiast po opuszczeniu sklepu.

Kosmetyki i jedzenie przed wylotem

Sklep ma powierzchnię zaledwie 25 metrów kwadratowych. Podróżni mogą tu wybierać spośród autorskich marek sieci, kupując między innymi gotowe kanapki, zdrowe sałatki, świeże soki i owocowe smoothie. Sklepowy asortyment uzupełniono również o przydatne kosmetyki w wersjach podróżnych, a na kupujących regularnie czekają tam dedykowane akcje promocyjne i zniżki.

Oprócz flagowego sklepu stacjonarnego, na terenie wrocławskiego obiektu postawiono również nowoczesne maszyny sprzedające, które aktualnie przechodzą testy w strefach przeznaczonych wyłącznie dla personelu lotniska. Strategia firmy zakłada wyraźnie, że docelowo tego typu rozwiązania trafią do ogromnych centrów logistycznych i wielkich hal produkcyjnych o dużym przepływie ludzi. Obecnie w całym kraju funkcjonuje już blisko pół setki podobnych automatów, serwujących podróżnym i pracownikom przekąski, dania gotowe oraz ciepłe napoje i kawę.