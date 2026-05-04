Najwyższy wodospad w Sudetach robi kolosalne wrażenie. Ta kaskada zagrała w znanym hicie kinowym

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-04 7:29

Na turystycznej mapie Polski znajdziemy lokalizacje budzące ogromny zachwyt bez względu na porę roku czy warunki atmosferyczne. Jednym z takich punktów jest unikalny karkonoski wodospad, który niezmiennie przyciąga podróżników szukających wyjątkowych krajobrazów i bliskości z przyrodą. Mowa o najwyższej tego typu formacji w całych Sudetach.

Wodospad Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku. Trasa, bilety, godziny otwarcia. Czy można z psem?
Wodospad Kamieńczyka imponuje wysokością. Trzy niezwykłe kaskady

Słynny Wodospad Kamieńczyka opada z wysokości aż 27 metrów i formuje po drodze trzy niezwykle urokliwe kaskady. Z uwagi na zróżnicowany charakter każdego z tych stopni, cała naturalna konstrukcja prezentuje się bardzo spektakularnie. Potężny strumień wody wciska się w ciasny Wąwóz Kamieńczyka, gdzie skalne zbocza rosną pionowo do 25 metrów. Taka kompozycja imponującej wysokości, specyficznych kaskad oraz dzikiego krajobrazu gwarantuje temu miejscu tytuł jednego z najpiękniejszych wodospadów w granicach naszego kraju. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda, fotografie znajdziecie w galerii poniżej.

Bliskość Szklarskiej Poręby ułatwia zwiedzanie Wodospadu Kamieńczyka

Wyjątkowa atrakcja leży zaledwie kilka kilometrów od samego serca Szklarskiej Poręby, więc bez problemu docierają tam rodziny z najmłodszymi pociechami oraz zaprawieni w bojach piechurzy. Trasa spacerowa omija trudne przeszkody, a bogate zaplecze turystyczne znacznie upraszcza całą wycieczkę. Specjalnie przygotowana platforma widokowa pozwala bezpiecznie oglądać kaskady z pewnego dystansu. Turyści schodzący bezpośrednio na dno stromego wąwozu otrzymują bezwzględny obowiązek wypożyczenia i założenia ochronnego kasku.

Naturalna formacja kusi podróżników przez dwanaście miesięcy, ale najpotężniej wygląda w okresie wiosennych roztopów śniegu oraz bezpośrednio po gwałtownych ulewach. Zimą z kolei otoczenie zamarza, a powstające na miejscu fantazyjne konstrukcje lodowe masowo przykuwają uwagę miłośników zjawiskowych kadrów fotograficznych.

Wodospad Kamieńczyka jako tło w produkcji "Opowieści z Narnii"

Mało kto zdaje sobie sprawę z prawdziwej filmowej przeszłości Wodospadu Kamieńczyka. To dokładnie w tym karkonoskim plenerze realizowano ujęcia do słynnego obrazu "Opowieści z Narnii: Książę Kaspian". Dzikie otoczenie i wyjątkowo bajkowa atmosfera perfekcyjnie wpasowały się w konkretne wymagania tej kinowej produkcji.

