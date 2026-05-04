Najwyższy wodospad w Sudetach robi kolosalne wrażenie. Ta kaskada zagrała w znanym hicie kinowym

Spis treści
Wodospad Kamieńczyka imponuje wysokością. Trzy niezwykłe kaskady
Słynny Wodospad Kamieńczyka opada z wysokości aż 27 metrów i formuje po drodze trzy niezwykle urokliwe kaskady. Z uwagi na zróżnicowany charakter każdego z tych stopni, cała naturalna konstrukcja prezentuje się bardzo spektakularnie. Potężny strumień wody wciska się w ciasny Wąwóz Kamieńczyka, gdzie skalne zbocza rosną pionowo do 25 metrów. Taka kompozycja imponującej wysokości, specyficznych kaskad oraz dzikiego krajobrazu gwarantuje temu miejscu tytuł jednego z najpiękniejszych wodospadów w granicach naszego kraju. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda, fotografie znajdziecie w galerii poniżej.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Wodospad Kamieńczyka
Bliskość Szklarskiej Poręby ułatwia zwiedzanie Wodospadu Kamieńczyka
Wyjątkowa atrakcja leży zaledwie kilka kilometrów od samego serca Szklarskiej Poręby, więc bez problemu docierają tam rodziny z najmłodszymi pociechami oraz zaprawieni w bojach piechurzy. Trasa spacerowa omija trudne przeszkody, a bogate zaplecze turystyczne znacznie upraszcza całą wycieczkę. Specjalnie przygotowana platforma widokowa pozwala bezpiecznie oglądać kaskady z pewnego dystansu. Turyści schodzący bezpośrednio na dno stromego wąwozu otrzymują bezwzględny obowiązek wypożyczenia i założenia ochronnego kasku.
Naturalna formacja kusi podróżników przez dwanaście miesięcy, ale najpotężniej wygląda w okresie wiosennych roztopów śniegu oraz bezpośrednio po gwałtownych ulewach. Zimą z kolei otoczenie zamarza, a powstające na miejscu fantazyjne konstrukcje lodowe masowo przykuwają uwagę miłośników zjawiskowych kadrów fotograficznych.
Polecany artykuł:
Wodospad Kamieńczyka jako tło w produkcji "Opowieści z Narnii"
Mało kto zdaje sobie sprawę z prawdziwej filmowej przeszłości Wodospadu Kamieńczyka. To dokładnie w tym karkonoskim plenerze realizowano ujęcia do słynnego obrazu "Opowieści z Narnii: Książę Kaspian". Dzikie otoczenie i wyjątkowo bajkowa atmosfera perfekcyjnie wpasowały się w konkretne wymagania tej kinowej produkcji.