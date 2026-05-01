Gitarowy Rekord bez rekordu! 7649 gitarzystów zagrało „Hey Joe” na wrocławskim Rynku

Choć 1 maja we Wrocławiu tradycyjnie zabrzmiały tysiące gitar, tym razem nie udało się pobić rekordu. Podczas 24. edycji Gitarowego Rekordu Świata na wrocławskim Rynku utwór „Hey Joe” wykonało 7649 osób, podczas gdy rok wcześniej było ich 8122.

To wydarzenie od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych symboli miasta. Pomysłodawca imprezy, Leszek Cichoński, przypomniał, że tradycja wspólnego grania sięga już ponad dwóch dekad. W 2025 roku gitarzyści po raz kolejny ustanowili rekord, ale w tym roku liczba uczestników była nieco niższa.

11

Mimo to Cichoński nie krył dumy z frekwencji i energii uczestników. „Jesteście wspaniali. Niewiele nam zabrakło do rekordu. I tak jest nas najwięcej gitarzystów w jednym miejscu na świecie niż gdziekolwiek indziej. Dziękuję wam” – powiedział ze sceny.

Jak co roku, na wydarzeniu pojawili się znani muzycy z Polski i zagranicy. Wśród nich znaleźli się m.in. Al Anderson z zespołu Bob Marley & The Wailers, amerykański gitarzysta Neil Zaza, grupa Clearwater Creedence Revival, a także artyści związani z polskimi zespołami Perfect, IRA, Turbo oraz Luxtorpeda.

Choć rekordu nie pobito, atmosfera była jak zawsze świąteczna, a tysiące gitarzystów i widzów udowodniło, że Wrocław wciąż pozostaje światową stolicą wspólnego grania.