Letnie temperatury w całym kraju

Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że niedziela 3 maja 2026 roku przyniesie wyjątkowo wysokie temperatury i stabilną, słoneczną aurę.

Najchłodniej będzie na południowym wschodzie kraju, gdzie termometry pokażą około 21°C. W centrum temperatury sięgną około 25°C, natomiast na zachodzie Polski możliwe są nawet wartości dochodzące do 29°C. Oznacza to, że w wielu regionach kraju warunki będą bardziej letnie niż wiosenne.

Takie wartości na początku maja należą do rzadkości i wyraźnie wyróżniają się na tle wieloletnich norm klimatycznych. Pogoda sprzyjać będzie spacerom, wyjazdom i aktywnościom na świeżym powietrzu. Brak opadów i duża ilość słońca sprawią, że końcówka majówki może przypominać początek sezonu wakacyjnego nad Bałtykiem czy w górach.

Synoptyk potwierdza: będzie bardzo ciepło

Wyjątkowo korzystną prognozę potwierdza synoptyk Damian Dąbrowski, który zwraca uwagę na stabilne warunki atmosferyczne, szczególnie w regionie Śląska:

NIEDZIELA [03.05.2026] – ostatni dzień długiego weekendu przyniesie również piękną, słoneczną 🌞 pogodę. Do tego zrobi się jeszcze cieplej! Temp. max. po południu wyniesie ok. 23–25°C! Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Ciśnienie 1020–1015 hPa - zapowiada Damian Dąbrowski.

Najładniejsze miejsca na majówkę za grosze:

Stabilna aura i napływ ciepła

Jak dodają meteorolodzy, układ baryczny sprzyja utrzymaniu stabilnej pogody, a napływ ciepłych mas powietrza z południa Europy odpowiada za tak wysokie temperatury. W praktyce oznacza to niemal bezchmurne niebo i bardzo dobre warunki do wypoczynku.

Jeśli prognozy się utrzymają, tegoroczna majówka zakończy się w wyjątkowo letnim stylu, a wielu Polaków może po raz pierwszy w tym roku poczuć klimat pełnoprawnych wakacji – i to jeszcze przed początkiem czerwca.