Tajemnicze dachowanie pod Wrocławiem. Samochód w bagnie, szukają kierowcy

Wojciech Kulig
2026-05-03 13:45

Do zagadkowego zdarzenia doszło pod Wrocławiem. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował w podmokłym terenie. Kiedy na miejsce dotarły służby, okazało się, że w środku nikogo nie ma. Ruszyła wielka akcja poszukiwawcza z użyciem drona.

Poranny widok na drodze w pobliżu miejscowości Kryniczno pod Wrocławiem musiał zaskoczyć niejednego kierowcę. W rowie, na podmokłym terenie, leżał kompletnie zniszczony samochód osobowy. Wezwanie, które trafiło do służb, brzmiało bardzo groźnie. Ratownicy otrzymali informację, że auto mogło wpaść do zbiornika wodnego, a w środku mogą znajdować się poszkodowani. O zdarzeniu poinformowała Wodna Służba Ratownicza. 

- Dzisiaj o godzinie 8:30 ratownicy dyżurni Wodnej Służby Ratowniczej otrzymali zgłoszenie o pojeździe, który miał wpaść do zbiornika wodnego w pobliżu miejscowości Kryniczno pod Wrocławiem. Według zgłoszenia w pojeździe mogły znajdować się osoby poszkodowane

- przekazano w komunikacie. 

Wielka akcja poszukiwawcza. Służby przeczesywały teren

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratownicze. 

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pojazd leżący na dachu w podmokłym terenie przy drodze. Ratownicy WSR wraz z obecnymi na miejscu strażakami natychmiast rozpoczęli przeszukiwanie wraku oraz przyległego terenu

- relacjonuje WSR.

Szybko ustalono, że auto jest puste. Jak tłumaczą ratownicy, ustalono, że samochodem podróżował tylko kierowca, który z nieznanych przyczyn oddalił się z miejsca zdarzenia.

Do akcji wkroczył dron. Poszukiwania z powietrza

Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. Teren wokół miejsca wypadku jest trudnodostępny, pełen zarośli i bagien. Do działań włączyły się kolejne jednostki, w tym specjalistyczne grupy z Wodnej Służby Ratowniczej wyposażone w drona. Obszar był przeczesywany zarówno z ziemi, jak i z powietrza, by mieć pewność, że poszkodowany kierowca nie leży gdzieś w ukryciu, potrzebując pomocy. Jak informuje WSR, nikogo nie odnaleziono. 

Co stało się z kierowcą? Sprawę bada policja

Po kilkugodzinnej akcji i dokładnym sprawdzeniu terenu poszukiwania zostały zakończone. Niestety, nie udało się odnaleźć kierowcy. Na miejscu pracowała pomoc drogowa, która za pomocą dźwigu wydobyła zniszczony wrak z trzęsawiska.

Sprawą zniknięcia kierowcy zajmuje się teraz policja, która będzie ustalać, kto prowadził pojazd i dlaczego oddalił się z miejsca zdarzenia.

