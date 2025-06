Dramat na Dolnym Śląsku. Nie żyje 8-letni chłopiec!

Wypadek przy ul. Sudeckiej. Nie żyje mały chłopiec

We wtorek (10 czerwca) około godziny 14:30 w Stroniu Śląskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 8-letni chłopiec jadący na hulajnodze został potrącony przez samochód osobowy marki audi, którym kierował 24-letni mężczyzna. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej 1.

Dziecko najprawdopodobniej wyjechało z drogi wewnętrznej na jezdnię, wprost pod nadjeżdżający pojazd. Kierowca nie zdążył wyhamować. Choć, jak twierdzą świadkowie, prędkość samochodu nie była wysoka, skutki okazały się tragiczne.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Opola. Przez kilkadziesiąt minut trwała dramatyczna walka o życie dziecka. Niestety, mimo reanimacji, lekarz stwierdził zgon 8-latka.

Na miejscu wypadku wciąż pracują policjanci oraz prokurator, który nadzoruje czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Wiadomo, że kierowca audi został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

