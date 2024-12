Dramat na ściance wspinaczkowej. 38-latek nie przeżył upadku z wysokości

Wrocław. Tragedia na ściance wspinaczkowej

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek, 10 grudnia, na terenie ścianki wspinaczkowej przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu. W pewnym momencie ze ścianki spadł wspinający się mężczyzna. Do tragedii doszło, gdy 38-latek był na wysokości około 10 – 12 metrów.

- Po upadku na podłoże mężczyzna stracił przytomność. Działania ratownicze nie przyniosły skutku, po około 15 minutach mężczyzna przestał oddychać. Zgodnie z decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej we Wrocławiu. Nie mamy jeszcze wyników sekcji – powiedziała portalowi TVN24 prok. Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii, przede wszystkim, jak to się stało, że spadł z tak dużej wysokości.

- Prokurator planuje przesłuchać wszystkie osoby, które mogą mieć jakąkolwiek informację na temat tego zdarzenia i ustalić, czy zostały zachowane wszelkie wymagania dotyczące korzystania ze ścianki wspinaczkowej w zakresie bezpieczeństwa. Na hali nie było monitoringu – tłumaczy rzeczniczka w rozmowie z TVN24.