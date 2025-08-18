W Oleśnicy na ul. Wały Jagiellońskie 76-letni kierowca pojazdu marki Daihatsu potrącił na przejściu dla pieszych trzy dziewczynki w wieku 5, 7 i 15 lat, które trafiły do szpitala.

Kierowca nie miał wymaganej kategorii prawa jazdy.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych zarówno do kierowców, jak i pieszych, przypominając o obowiązujących przepisach i zasadach bezpieczeństwa

Tragedia w Oleśnicy: 76-latek bez uprawnień wjechał w dzieci na pasach

Do zdarzenia doszło w Oleśnicy na ul. Wały Jagiellońskie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 76-letni kierowca pojazdu marki Daihatsu nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, którzy prawidłowo przechodzili przez oznakowane przejście dla pieszych. W wyniku potrącenia, do szpitala trafiły trzy dziewczynki w wieku 5, 7 i 15 lat.

- Na ul. Wały Jagiellońskie w Oleśnicy doszło do zdarzenia drogowego. 76-letni kierujący pojazdem marki Daihatsu nie ustąpił pierwszeństwa pieszym prawidłowo przechodzącym przez oznakowane przejście. W wyniku potrącenia do szpitala trafiły trzy dziewczynki 5-letnia, 7-letnia oraz 15-letnia – informuje oleśnicka policja.

Na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że kierujący pojazdem nie posiadał wymaganej w tym przypadku kategorii prawa jazdy.

- W toku czynności na miejscu policjanci ustalili, że kierujący nie posiada wymaganej kategorii prawa jazdy. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu - opisują funkcjonariusze.

Policja przypomina o obowiązkach kierowców i pieszych

W związku z tym zdarzeniem, policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Przypominają również o obowiązujących przepisach:

Kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych oraz wchodzącym na nie.

W rejonie przejść dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość.

Zabrania się wyprzedzania pojazdów przed przejściem dla pieszych i bezpośrednio na nim.

Jednocześnie policja przypomina o obowiązkach pieszych:

Pieszy powinien korzystać wyłącznie z wyznaczonych przejść dla pieszych.

Zabronione jest wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, zwłaszcza zza przeszkody ograniczającej widoczność.

Podczas przechodzenia przez jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że kierowca zdąży zatrzymać pojazd.

- Każde zdarzenie z udziałem pieszych może zakończyć się tragedią. Dlatego apelujemy do kierujących o rozwagę, a do pieszych o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – apelują mundurowi.

Obudził się w aucie i wpadł w panikę. 25-latek wołał o pomoc i próbował wybić szybę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.