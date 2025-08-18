Trzy dziewczynki w szpitalu po potrąceniu przez 76-latka. Nie zatrzymał się przed pasami

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-08-18 15:59

Trzy dziewczynki – w wieku 5, 7 i 15 lat – trafiły do szpitala po tym, jak zostały potrącone na przejściu dla pieszych w Oleśnicy. Sprawcą wypadku okazał się 76-letni kierowca, który nie posiadał wymaganej w tym przypadku kategorii prawa jazdy. Policja apeluje o szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych.

Trzy dziewczynki w szpitalu po potrąceniu przez 76-latka. Nie zatrzymał się przed pasami

i

Autor: Policja Oleśnica Wypadek na ul. Wały Jagiellońskie w Oleśnicy.
  • W Oleśnicy na ul. Wały Jagiellońskie 76-letni kierowca pojazdu marki Daihatsu potrącił na przejściu dla pieszych trzy dziewczynki w wieku 5, 7 i 15 lat, które trafiły do szpitala.
  • Kierowca nie miał wymaganej kategorii prawa jazdy.
  • Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych zarówno do kierowców, jak i pieszych, przypominając o obowiązujących przepisach i zasadach bezpieczeństwa

Tragedia w Oleśnicy: 76-latek bez uprawnień wjechał w dzieci na pasach

Do zdarzenia doszło w Oleśnicy na ul. Wały Jagiellońskie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 76-letni kierowca pojazdu marki Daihatsu nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, którzy prawidłowo przechodzili przez oznakowane przejście dla pieszych. W wyniku potrącenia, do szpitala trafiły trzy dziewczynki w wieku 5, 7 i 15 lat.

- Na ul. Wały Jagiellońskie w Oleśnicy doszło do zdarzenia drogowego. 76-letni kierujący pojazdem marki Daihatsu nie ustąpił pierwszeństwa pieszym prawidłowo przechodzącym przez oznakowane przejście. W wyniku potrącenia do szpitala trafiły trzy dziewczynki 5-letnia, 7-letnia oraz 15-letnia – informuje oleśnicka policja.

Na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że kierujący pojazdem nie posiadał wymaganej w tym przypadku kategorii prawa jazdy

W toku czynności na miejscu policjanci ustalili, że kierujący nie posiada wymaganej kategorii prawa jazdy. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a sprawa trafi do sądu - opisują funkcjonariusze.

Polecany artykuł:

Ojciec i syn martwi z ranami kłutymi. Zaskakujące ustalenia! Najpierw zabójstwo…

Policja przypomina o obowiązkach kierowców i pieszych

W związku z tym zdarzeniem, policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Przypominają również o obowiązujących przepisach:

  • Kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych oraz wchodzącym na nie.
  • W rejonie przejść dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość.
  • Zabrania się wyprzedzania pojazdów przed przejściem dla pieszych i bezpośrednio na nim.

Jednocześnie policja przypomina o obowiązkach pieszych:

  • Pieszy powinien korzystać wyłącznie z wyznaczonych przejść dla pieszych.
  • Zabronione jest wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, zwłaszcza zza przeszkody ograniczającej widoczność.
  • Podczas przechodzenia przez jezdnię należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że kierowca zdąży zatrzymać pojazd.

- Każde zdarzenie z udziałem pieszych może zakończyć się tragedią. Dlatego apelujemy do kierujących o rozwagę, a do pieszych o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – apelują mundurowi.

Super Express Google News
Obudził się w aucie i wpadł w panikę. 25-latek wołał o pomoc i próbował wybić szybę
Sonda
Czy piesi powinni zawsze mieć pierwszeństwo na pasach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA DOLNOŚLĄSKA
POTRĄCENIE NA PASACH
WYPADEK