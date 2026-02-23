Wypadek w Kłopotnicy. Samochód wjechał pod pociąg

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 23 lutego, około godziny 7 rano. Służby ratunkowe otrzymały pilne zgłoszenie o zdarzeniu na torach. W okolicach Kłopotnicy (gmina Mirsk) doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym. Sytuacja wyglądała bardzo poważnie, a na miejsce natychmiast ruszyła pomoc. O szczegółach poinformował profil Dolnośląskie Alarmowo.

- W miejscowości Kłopotnica (pow. lwówecki) doszło do zderzenia auta osobowego z pociągiem. Poszkodowana została jedna osoba, która trafiła pod opiekę ZRM i przewieziona do szpitala. W miejscu wypadku trwają działania służb

Ogromne utrudnienia na kolei. Odwołane pociągi i komunikacja zastępcza

Pasażerowie podróżujący koleją muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ zdarzenie wywołało poważne zakłócenia w ruchu. Koleje Dolnośląskie zmuszone były do wprowadzenia nagłych zmian w rozkładzie jazdy. Przewoźnik wydał w tej sprawie specjalny komunikat, ostrzegając podróżnych przed utrudnieniami.

- Karpacz - Jelenia Góra - Świeradów-Zdrój / Görlitz. Wypadek na przejeździe kolejowym kolizja z samochodem osobowym. Przerwa w ruchu Gryfów ŚL.- Stra Kamienica. Pociąg 66860 Gorlitz 05:39 - Jelenia Góra 07:15 jest odwołany Rębiszów - Jelenia Góra. Za utrudnienia przepraszamy Komunikat dotyczy stacji: Gryfów Śląski, Jelenia Góra, Jelenia Góra Zabobrze, Kwieciszowice, Młyńsko, Rębiszów, Rybnica, Stara Kamienica

Sytuacja jest na tyle poważna, że na jednym z odcinków konieczne było uruchomienie alternatywnych środków transportu. Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że ich podróż może potrwać znacznie dłużej.

- Przerwa w ruchu Gryfów ŚL.- Stara Kamienica. Za pociągi na odcinku Rębiszów - Jelenia Góra - Rębiszów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi mogą doznawać opóźnień. Za utrudnienia przepraszamy

Jedna osoba w szpitalu. Policja wyjaśnia przyczyny tragedii

Jak ustalili policjanci, za kierownicą samochodu siedziała kobieta. W wyniku zderzenia odniosła obrażenia, ale na szczęście była przytomna, gdy ratownicy udzielali jej pomocy. Teraz śledczy muszą ustalić, jak doszło do tego dramatu. Portal lwówecki.info podaje, że na miejscu trwają intensywne czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności porannego zdarzenia. Pracuje tam grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki.