Niepokojące dane z IMGW. Alerty 2. stopnia

Sytuacja hydrologiczna w Polsce staje się coraz bardziej napięta. Dodatnie temperatury, topniejąca pokrywa śnieżna i opady deszczu powodują gwałtowne wezbrania rzek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał serię ostrzeżeń drugiego stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Groźnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

Szczególnie trudna sytuacja panuje na Dolnym Śląsku. Alert drugiego stopnia z prawdopodobieństwem oszacowanym na 90% dotyczy Kaczawy i Skory. IMGW w komunikacie ostrzega: "W związku ze spływem wód opadowych/roztopowych przewiduje się wzrosty, a lokalnie utrzymanie poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych".

Równie poważnie jest na Opolszczyźnie, gdzie alertem objęto górny odcinek Prosny. Tu prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%. Prognozy nie są optymistyczne.

- W związku ze spływem wód opadowych/roztopowych na Prośnie w Gorzowie Śląskim przewiduje się utrzymanie poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych/alarmowych

- przekazano w komunikacie IMGW.

Kolejne województwa z ostrzeżeniami

Problemy z wysokim stanem wód nie omijają także innych regionów. Na Mazowszu zagrożenie dotyczy zlewni Wkry, gdzie dodatkowym czynnikiem jest piętrzenie się wody przez lód. Jak czytamy w komunikacie: "W związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych i piętrzeniem wody przez lód spodziewany jest dalszy wzrost stanu wody, lokalnie w strefie wody wysokiej. W Szreńsku na Mławce wzrost nastąpi powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego".

Na Śląsku z kolei pod wodą mogą znaleźć się tereny w pobliżu Odry i Olzy.

- W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w zlewni górnej Odry prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a na górnej Odrze do Krzyżanowic i w zlewni Olzy prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

- poinformowało IMGW.

Wody Polskie reagują. Jaka jest sytuacja na Odrze?

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w regionie wciąż utrzymuje się odwilż. Właśnie dlatego na sudeckich dopływach środkowej Odry obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia. Stany wód na samej Odrze układają się w strefie stanów średnich, a na pozostałych rzekach regionu dominują stany niskie i średnie. Służby uspokajają, że sytuacja jest monitorowana. Zbiorniki retencyjne administrowane przez RZGW we Wrocławiu dysponują ogromną, wolną pojemnością powodziową wynoszącą ponad 228 mln metrów sześciennych. W związku z prognozami podjęto również decyzję o zwiększeniu odpływu ze zbiorników Otmuchów i Nysa. Służby Wód Polskich zapewniają, że na bieżąco kontrolują sytuację.

Uwaga! Alerty pierwszego stopnia

Poza alertami drugiego stopnia, obowiązuje również szereg ostrzeżeń pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Dotyczą one m.in. Nysy Kłodzkiej, Bobru, Kwisy czy Nysy Łużyckiej na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego.

- W związku ze wzrostem temperatury powietrza, topnieniem pokrywy śniegu i opadami deszczu, w rejonie Sudetów prognozowany jest spływ wód opadowo roztopowych, a w sudeckich dopływach zlewni środkowej Odry prognozowane są wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych

- informuje IMGW.

Większość obecnych alertów obowiązuje do godziny 10:00 w poniedziałek, 23 lutego. Sytuacja jest jednak dynamiczna i już teraz prognozowane są kolejne ostrzeżenia, które mogą zostać wydane we wtorek, 24 lutego.