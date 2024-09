Dramat w szpitalach i przychodniach po powodzi. Zalane budynki, ewakuacja pacjentów. Raport Ministerstwa Zdrowia

Powódź w Polsce. Raport szpitalny Ministerstwo Zdrowia

W piątek (20 września) odbyło się kolejne spotkanie sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Przed premierem Donaldem Tuskiem raport szpitalny przedstawiła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Szefowa resortu zdrowia przekazała, że kilka dni temu po powodzi zalany został szpital w Nysie, z którego ewakuować trzeba było 101 pacjentów, przy pomocy służb. Zalany został też zakład opiekuńczo-lecznicy w Paczkowie, gdzie ewakuowano 35 osób. Pacjenci znaleźli miejsce w innych szpitalach. Co więcej, Ministerstwo Obrony Narodowej utworzyło w Nysie szpital polowy. Mocno też ucierpiały sanatoria w Lądku Zdroju i Długopolu, a także ośrodek rehabilitacyjny we Wleniu i zakład psychiatryczny w Stroniu Śląskim. Hurtownie leków nie zostały zalane, nie ma też problemów z dostępem do leków w aptekach. Powódź najmocniej dotknęła woj. dolnośląskie. Na Dolnym Śląsku zalanych aż 390 przychodni zostało zalanych lub częściowo podtopionych.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała również o uruchomieniu całodobowej infolinii z możliwością wsparcia dla pacjentów. Pod numerem 800 190 590 konsultanci udzielają informację o świadczeniach, czynnych aptekach i szpitalach.