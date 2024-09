Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia: "System miejski wytrzymał i przyjął główną falę żywiołu, który od tygodnia trawi Dolny Śląsk i sąsiednie regiony. W kolejnych dniach przez Wrocław przepłyną ponadnormatywne ilości wody. W takich sytuacjach mogą zdarzać się przesiąki, podejścia wód gruntowych itp. Woda pojawiająca się m.in. w parkach, na trawnikach czy placach zabaw, a także na terenach ogródków działkowych nie są problemem, który w tej chwili można rozwiązać".

Stan na wodowskazie referencyjnym dla Wrocławia - w Trestnie - stabilizuje się w prognozach hydrologów z IMGW na poziomie 645 cm. Wrocław realizuje od kilku dni scenariusz 6 działań przeciwpowodziowych. Ten scenariusz zakłada przyjęcie wody o poziomie 660 cm lub wyższym.

W środę, 18 września otwarte zostały poldery Lipki-Oława oraz Blizanowice-Testno. To łącznie przestrzeń dla 16 mln. m3 wody. Poldery podjęły pracę i są napełniane. Obsługą urządzeń hydrotechnicznych i ich sterowaniem zawiadują Wody Polskie i RZGW w porozumieniu ze sztabem antypowodziowym. Poldery te przyjmowały wodę także w 2010 i 1997.

Wody Polskie poinformowały, że wszystkie urządzenia hydrotechniczne pracują obecnie na terenie Wrocławskiego Węzła Wodnego bezawaryjnie. Były problemy rozruchowe z jedną ze śluz przy uruchamianiu polderu Blizanowice, zostały rozwiązane.

Woda w Ślęzie opada (z poziomu 394 cm opadła do poziomu 364 cm i dalej kontynuuje tę tendencję).

Fala na Bystrzycy ustabilizowała się z tendencją spadkową, wały zafoliowane i ułożone są worki u ujścia rzeki, a także w rejonie Marszowic. Przesiąki, które wystąpiły wczoraj wieczorem dzięki całonocnej pracy mieszkańców i straży oraz wojska są na bieżąco zabezpieczane. Zmniejszony został zrzut wody ze zbiornika w Mietkowie ze 100 tysięcy do 40 tysięcy m3/s. szczególna troska patrolowa. Około 12:00 Wojska Obrony Terytorialnej zakończyły foliowanie i workowanie ujścia Bystrzycy. To działanie zabezpieczające przed cofką z Odry.

Nad ranem o 4:00 podjął pracę Jaz Małgorzata Zarządu Zieleni Miejskiej. Jaz blokuje możliwość cofki z Odry a jednocześnie przepompownia sterowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej przerzuca wodę z Oławy w kierunku Odry. Stan Oławy spada z poziomu 396 cm na obecny poziom 357 cm.

Główne siły i środki skupione są na utrzymaniu ciągłości i stabilności głównego systemu wałów i śluz. Drobne wycieki nie zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców i samego miasta, nie stanowią z tym momencie priorytetu służb. Czas na ich uprzątnięcie przyjdzie po opuszczeniu przestrzeni miejskiej przez falę.

MPWiK Wrocław informuje, że uruchomiony w nocy polder Blizanowice-Trestno napełnia się wodą. Woda dochodzi do Starodworskiej i nastąpiło odcięcie fragmentu drogi położonego najniżej. Policja jest na miejscu. Dojazd służb został zorganizowany mostem kilometrowym na estakadzie. By mieć zabezpieczony dojazd do zakładu produkcji wody w pogotowiu jest wojskowy PTS.

Zalewanie polderu jest powolne, nie ma obecnie wpływu na produkcję wody, parametry wody są utrzymywane. Woda uzdatniana jest w 100% zdatna do picia. Woda jest badana w systemie ciągłym, kontrolowanych jest 50 parametrów - elementy biologiczne i chemiczne. Gdyby doszło do przekroczenia normy któregoś z parametrów informacje natychmiast zostaną przekazane mieszkańcom z wykorzystaniem mediów elektronicznych czy społecznych oraz poprzez alert RCB. Można korzystać z wody pitnej, mamy także jej zapasy w zbiornikach.

Oczyszczalnia ścieków działa, a wał Bystrzycy w pobliżu oczyszczalni został zafoliowany i zabezpieczony workami. Przepływy na Bystrzycy spadają, mamy też niski poziom ścieków na kolektorze Odra. Nie istnieje zagrożenie cofki na kolektorze.

Straż Miejska Wrocławia, Wody Polskie, Straż Pożarna, Wojsko prowadzą w całym mieście monitoring wałów i przekazują informacje do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jeśli chcesz coś zgłosić lub otrzymać informacje skontaktuj się z miejską infolinią 71 777 77 77.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu: prowadzi monitoring obiektów mostowych. Na Leśnicy zamknięto most Drogowy i ruch samochodowy poprowadzono mostem tramwajowym. To konieczne by służby w razie potrzeby mogły skorzystać z mostu drogowego.



ZAMKNIĘTE mosty, ulice i przejścia we Wrocławiu

Zamknięte zostały:

➡️Mosty Średzkie (ruch prowadzony jest równoległymi mostami tramwajowymi)

➡️Most Brodzki

➡️Most Marszowicki oraz ul. Marszowicka

➡️Ulica Opatowicka

➡️Ulica Starodworska

➡️Ulica Ślęzoujście

➡️Ulica Ludowa

➡️Odcinek jezdni między pętlą autobusową Ratyń (od ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Gromadzkiej) do mostu Ratyńskiego (pod wiaduktem al. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego).

Zamknięte są także:

🚷Ciągi pieszo-rowerowe zlokalizowane pod przeprawami: most Pokoju, mosty Warszawskie, mosty Jagiellońskie, most Szczytnicki, kładka Zwierzyniecka, kładka Złotnicka

🚷Schody między wyspą Daliowa a mostem Piaskowym

🚷Zamknięte dla ruchu pieszego są Jaz Opatowicki i most Jarnołtowski.

🚷Przypominamy także o zakazie wchodzenia na wały przeciwpowodziowe.

➡️ ZDiUM ma zakontraktowane firmy zabezpieczające miasto w czasie powodzi w sprzęt ciężki. To samochody 3-4 osiowe, koparki kołowe i gąsienicowe, koparki przegubowe, samochody niskopodwoziowe. Zakontraktowani też są mobilni mechanicy do warunków ciężkich. Sprzęt jest do dyspozycji służb do odwołania.

➡️ Prosimy o umożliwienie przejazdu samochodom jadącym na sygnale. Zanim na miejsce zgłoszenia skierowane zostaną służby wojskowe, strażacy czy innego rodzaju ekipy na miejsce wysyłany jest inspektor CZK lub straży by sprawdzić zgłoszenie i zweryfikować jaki sprzęt może być potrzebny. Prosimy o umożliwienie przejazdu (samochody na sygnale) a także o wolną drogę dla służb specjalistycznych (Korytarze życia)

➡️ We Wrocławiu i w regionie działa Wojsko zawodowe i WOT. W ramach 16. brygady działa w całym województwie 20.000 żołnierzy, we Wrocławiu jest to 6.000 osób. Do dyspozycji są także m.in. specjalistyczne wozy PTS.

➡️ MPK Wrocław jest w 24h dyspozycji w razie potrzeby transportu wojska i mieszkańców. Prowadzi też przejazdy wolontariuszy, którzy pomagają w pracach organizacyjnych, pomocowych, ratunkowych i układaniu wałów. Wykonuje też logistyczne przejazdy: worki sznurki, przewozi wodę. Sami pracownicy wspierają działania przeciwpowodziowe - dysponują prawo jazdy uprawniającymi do obsługi pojazdów ciężarowych.

➡️We Wrocławiu w bazie mamy zarejestrowanych już 6.000 wolontariuszy, często z własnym profesjonalnym sprzętem, którzy w pół godziny dotrzeć w dowolne miejsce. Wolontariusze zgłaszają się do Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

➡️ Ekosystem - zamknął prewencyjnie kompostownię i PSZOK na Janówku i na Michalczyka. Wywiezione zostały odpady które mogłyby być niebezpieczne w przypadku podejścia wód. Odbiór odpadów w mieście działa sprawnie i bez zmian, również gabaryty odbierane są zgodnie z harmonogramem.