Dobre wieści! Ekspert IMGW zdradził, kiedy wielka woda we Wrocławiu zacznie opadać

Aż 62 zbiórki na powodzian to oszustwo?! "Noszą znamiona przestępstwa"

Fala kulminacyjna zbliża się do kolejnych miast

Podczas porannego posiedzenia sztabu kryzysowego w piątek, 20 września, dyrektor IMGW przedstawił bieżącą sytuację w miastach położonych nad Odrą poniżej Wrocławia. W samym Wrocławiu odnotowuje się już niewielki spadek poziomu wody w Odrze, fala kulminacyjna przesuwa się dalej. W Brzegu Dolnym Odra osiągnęła już stan 942 cm, czyli o ponad 3 metry powyżej stanu alarmowego. Jak zaznaczył dyrektor IMGW, w piątek może dojść jeszcze około 5-10 cm, jednak wciąż jest spory zapas na wale przeciwpowodziowym. W najbliższym czasie wzrosty spodziewane są również w Małczycach i Ścinawie. Jednak w kolejnych dniach woda powinna już zacząć opadać.

Ze względu na wąskie koryto i ukształtowanie rzeki, sytuacja jest szczególnie śledzona w Głogowie, gdzie stan wody w Odrze o metr przekracza stan alarmowy, a także w Krośnie Odrzańskim. Fala kulminacyjna powinna dotrzeć do tych miast w najbliższych dniach.

Zachodniopomorskie najbardziej bezpieczne

W dalszym biegu Odry sytuacja określana jest jako coraz bardziej stabilna. Najmniej zagrożone wielką wodą jest województwo zachodniopomorskie. Jak wskazała dyrektor Wód Polskich, poniżej ujścia Warty spodziewane są stany powyżej ostrzegawczych, co może skutkować podtopieniem pojedynczych zabudowań. Dotyczy to miejscowości położonych najbliżej Odry, m.in. Siekierek i Starych Łysogórek. W Zachodniopomorskiem przygotowano zapasy worków z piaskiem do umacniania wałów przeciwpowodziowych.

Sonda Wspierasz zbiórki dla powodzian? Tak Nie