Walczą z wielką wodą

Najnowsze informacje z Wrocławia. Podniesie się poziom Bystrzycy. Wysięk na wale

We Wrocławiu trwa walka z wielką wodą. Wieczorem magistrat poinformował o najważniejszych zdarzeniach dotyczących zagrożenia powodziowego. Na wale Janówek-Pracze doszło do wysięku. Przy uszczelnianiu wału pracuje 300 żołnierzy WOT. Spodziewane jest też podniesienie się poziomu Bystrzycy, co ma wynikać ze zwiększonego zrzutu wody z Mietkowa.