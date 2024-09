Tusk ostrzega przed surowymi karami. „Zapłacicie za to naprawdę wysoką cenę”

W czwartek wieczorem (19 września) we Wrocławiu odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego poświęconego sytuacji powodziowej, z udziałem premiera Donalda Tuska, ministrów oraz przedstawicieli służb ratunkowych. Podczas spotkania premier szczególnie mocno zwrócił uwagę na przypadki szabrownictwa, które miały miejsce na terenach objętych stanem klęski żywiołowej.

Premier stanowczo podkreślił, że osoby, które wykorzystują tragedię innych ludzi do popełnienia przestępstwa, spotkają się z wyjątkowo surowymi konsekwencjami. – Mam nadzieję, że to dotrze do wszystkich, którzy uważają, że to są jakieś drobne przewiny – powiedział premier.

Premier odniósł się również do konkretnego przypadku, w którym mężczyzna dopuścił się przestępstwa w sklepie spożywczym na terenach dotkniętych powodzią. Jak zaznaczył, decyzją sądu sprawca został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności.

– Więc zastanówcie się, naprawdę, nie raz, tylko dziesięć razy – ostrzegł Tusk, podkreślając, że próby wykorzystania trudnej sytuacji mieszkańców obszarów popowodziowych do popełnienia przestępstw będą surowo karane.

– Każdy, kto się zdecyduje na takie idiotyczne i złe działanie, po prostu pójdzie siedzieć – dodał.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że w związku z przypadkami szabrownictwa na terenach powodziowych, prokuratury okręgowe i rejonowe podjęły działania w celu ścigania sprawców tych przestępstw.

