Co to jest niż genueński? Taki niż doprowadził w Polsce do powodzi w 2024 roku

Nad Polskę ponownie nadciąga groźny niż genueński, który może przynieść ulewne i długotrwałe opady deszczu. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych dniach spadnie nawet 100-200 mm deszczu – tyle, ile normalnie pada przez całe lato. Niespełna rok temu, we wrześniu 2024 roku, podobny niż doprowadził w kraju do dramatycznych powodzi i licznych strat.