Perła dolnośląskich uzdrowisk. Odwiedził ją nawet papież

Na terenie całej Polski można natknąć się na wyjątkowe miejscowości uzdrowiskowe, które co roku przyciągają do siebie mnóstwo odwiedzających. Chętnie odwiedzanymi lokalizacjami są m.in. kultowe uzdrowiska takie jak Ciechocinek, Kołobrzeg czy Wieliczka, lecz w ostatnich latach uznanie zaczęły zyskiwać także te położone na Dolnym Śląsku. Popularnością w szczególności cieszy się Lądek-Zdrój, który, choć nadal zmaga się ze szkodami po powodzi z 2024 roku, to pozytywnie zaskakuje i zachwyca turystów. Co ciekawe, to właśnie w tej miejscowości był sam Jan Paweł II!

Jan Paweł II na uzdrowiskowym szlaku Lądka-Zdroju

Mało kto o tym wie, ale faktycznie Jan Paweł II odwiedził Lądek-Zdrój, a wizyta ta miała miejsce 7 czerwca 1997 roku podczas jego szóstej pielgrzymki do Polski. Choć Lądek-Zdrój nie był sceną oficjalnej pielgrzymki, pamięć o Papieżu Polaku przetrwała w lokalnych legendach i tablicach pamiątkowych przy zabytkowych obiektach, zwłaszcza przy sanktuarium - to tutaj głęboko odczuwany jest duch papieskiej obecności. Popularnym miejscem w mieście związanym z papieżem, jest Park Zdrojowy im. Jana Pawła II, który szczególnie latem prezentuje się naprawdę wyjątkowo.

Uzdrowisko Lądek-Zdrój. Bywał tu sam Jan Paweł II [ZDJĘCIA]

Jakie choroby leczy się w Lądku-Zdroju?

W Lądku-Zdroju pacjenci leczą się głównie z wykorzystaniem naturalnych wód mineralnych i borowin, a samo uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu:

Chorób narządu ruchu

chorób neurologicznych

chorób skóry

chorób układu krążenia

chorób kobiecych

chorób dróg moczowych.

Co ciekawego w Lądku-Zdroju?

Lądek-Zdrój to nie tylko uzdrowisko, lecz także niezwykle urokliwe miasteczko z bogatą historią, piękną architekturą i wyjątkowym położeniem wśród gór. Jeśli będziecie na miejscu, polecamy odwiedzić kilka ciekawych lokalizacji. Poniżej przedstawiamy niektóre z atrakcji miasta:

Zdrój "Wojciech" - serce uzdrowiska

Zabytkowy rynek i Most św. Jana Nepomucena

Kościół Narodzenia NMP

Arboretum i Park Zdrojowy

Jaskinia Radochowska (Radochów)

Muzeum Ziemi Lądeckiej.