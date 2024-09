powódź w Polsce

Tak w ostatnich dniach zmieniła się Odra we Wrocławiu. Pokazano zdjęcia z satelity

Powódź 2024. Mieszkańcy Wrocławia mogą odetchnąć z ulgą - miastu udało się uniknąć powtórki z 1997 roku. Stolica Dolnego Śląska powoli wraca do życia bez obaw i lęków przed wielką wodą. Poziom wody w Odrze, która groziła ponownym zalaniem Wrocławia, spada. Mimo to rzeka znacząco zmieniła swój wygląd w porównaniu z tym z początku września, co doskonale pokazują zdjęcia satelitarne!