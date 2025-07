Wrocław. 46-latek pobił matkę i wszedł na gzyms budynku

Nie wiadomo jeszcze, co stanie się z 46-letnim mieszkańcem Wrocławia podejrzanym o pobicie swojej matki. Mężczyzna trafił do jednej z placówek medycznych, znajdując się pod wpływem alkoholu, więc wszelkie czynności z nim zaplanowane odbędą się po jego wytrzeźwieniu. Zgłoszenie o stosowaniu przez niego przemocy domowej wpłynęło do policji po północy w niedzielę, 13 lipca, ale szybko okazało się, że na miejsce trzeba skierować również straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

To dlatego, że poszkodowana w zdarzeniu kobieta, matka 46-latka, wymagała hospitalizacji, a jej syn chwilę po zdarzeniu wyszedł z mieszkania na Podwalu przez okno i stanął na gzymsie budynku.

- Mężczyzna groził, że skoczy, wskutek czego na miejsce wysłano policyjnego negocjatora i strażaków, którzy rozłożyli pod budynkiem skokochron. Policjant ostatecznie namówił 46-latka, żeby wrócił do mieszkania - powiedziała "Super Expressowi" aspirantka sztabowa Anna Nicer z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jak dodaje kobieta, nie wiadomo, czy 72-latka nadal przebywa w szpitalu. W tej sprawie jest prowadzone postępowania w kierunku naruszenia nietykalności cielesnej, ale policja jest na etapie pierwszych czynności i nie przesłuchała jeszcze uczestników zdarzenia ani innych osób, które mogę mieć jakąkolwiek wiedzę na temat jego przebiegu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.