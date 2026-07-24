Aktualizacja, godz. 10:30

Służby rozszerzają działania związane z pożarem hali magazynowej w Starym Zamku. Gmina Sobótka poinformowała o rozpoczęciu prewencyjnej ewakuacji mieszkańców z najbliższego otoczenia miejsca zdarzenia. Dla osób opuszczających swoje domy przygotowano miejsce pobytu w Świetlicy Wiejskiej w Michałowicach.

Do akcji skierowano także dodatkowe siły ratownicze. Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka wspiera działania prowadzone przez Państwową Straż Pożarną, zapewniając zabezpieczenie medyczne oraz prowadząc rozpoznanie z powietrza z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. W działaniach bierze udział wiele zastępów PSP i OSP.

Wcześniej informowaliśmy:

W Starym Zamku, na terenie gminy Sobótka (powiat wrocławski), trwa akcja gaśnicza po pożarze hali magazynowej. Ogień objął znajdujące się wewnątrz wióry tytanu, co doprowadziło do powstania intensywnego zadymienia. Lokalne władze apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie kolejnych komunikatów służb.

Pożar hali magazynowej pod Wrocławiem

Informację o zdarzeniu przekazała gmina Sobótka. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, ogień pojawił się w hali magazynowej firmy przy ulicy Bliskiej w Starym Zamku.

- Płoną wióry tytanu, co powoduje silne zadymienie przemieszczające się w kierunku wschodnim (wiatr jest zmienny)

- informuje Gmina Sobótka.

Ze względu na charakter pożaru nad okolicą unosi się gęsty dym. Kierunek jego przemieszczania zależy od zmieniającego się wiatru, dlatego sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby.

Ważny apel do mieszkańców

W związku z zadymieniem samorząd zwrócił się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem.

- Prosimy mieszkańców znajdujących się w obszarze zadymienia, o nieotwieranie okien oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz

- przekazano.

To podstawowe środki ostrożności, które mają ograniczyć narażenie na dym powstający podczas pożaru.

Możliwe utrudnienia z dostawą wody

Trwająca akcja gaśnicza może wpłynąć również na funkcjonowanie sieci wodociągowej. Gmina poinformowała, że podczas działań strażaków mieszkańcy mogą zauważyć chwilowe problemy z ciśnieniem wody.

- W związku z działaniami straży pożarnej mogą wystąpić spadki ciśnienia lub czasowe przerwy w dostawie wody

- poinformowano w komunikacie.

Służby prowadzą działania, aby jak najszybciej opanować sytuację i ograniczyć skutki pożaru.