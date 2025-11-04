Tragiczny wypadek w Strzegomiu, gdzie na przejściu dla pieszych zginęły dwie kobiety.

Kierowca samochodu dostawczego potrącił 70-latkę i 68-latkę, nie ustępując im pierwszeństwa - takie są wstępne ustalenia policji.

Sprawdź, jakie konsekwencje czekają 30-letniego kierowcę i co ustalono w śledztwie.

Strzegom. Śmiertelny wypadek na przejściu. Nie żyją dwie kobiety

70-latka zginęła na miejscu, 68-latka zmarła w karetce pogotowia - to kulisy śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych w Strzegomiu w powiecie świdnickim. Do tragedii doszło w poniedziałek, 3 listopada, ok. godz. 19. Według wstępnych informacji policji 30-letni kierujący dostawczym renault nie ustąpił pierwszeństwa obu kobietom i potrącił je na pasach.

- Mężczyzna był trzeźwy i został zatrzymany przez mundurowych na miejscu zdarzenia - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka Magdalena Ząbek, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Jak dodaje policjantka, wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu świdnickiego. W tej sprawie wszczęto śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.