Dwie kobiety zginęły na przejściu! 30-latek z renaulta zatrzymany. Makabryczny wypadek w Strzegomiu

Michał Michalak
2025-11-04 8:06

Dwie kobiety zginęły wskutek wypadku na przejściu dla pieszych w Strzegomiu w powiecie świdnickim, do którego doszło w poniedziałek, 3 listopada, w godzinach wieczornych. Jak wstępnie informuje policja, 70- i 68-latka przechodziły przez pasy, gdy uderzył w nie 30-latek kierujący dostawczym renault, który miał nie ustąpić pierwszeństwa poszkodowanym. Mężczyzna został zatrzymany.

  • Tragiczny wypadek w Strzegomiu, gdzie na przejściu dla pieszych zginęły dwie kobiety.
  • Kierowca samochodu dostawczego potrącił 70-latkę i 68-latkę, nie ustępując im pierwszeństwa - takie są wstępne ustalenia policji.
  • Sprawdź, jakie konsekwencje czekają 30-letniego kierowcę i co ustalono w śledztwie.

Strzegom. Śmiertelny wypadek na przejściu. Nie żyją dwie kobiety

70-latka zginęła na miejscu, 68-latka zmarła w karetce pogotowia - to kulisy śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych w Strzegomiu w powiecie świdnickim. Do tragedii doszło w poniedziałek, 3 listopada, ok. godz. 19. Według wstępnych informacji policji 30-letni kierujący dostawczym renault nie ustąpił pierwszeństwa obu kobietom i potrącił je na pasach.

- Mężczyzna był trzeźwy i został zatrzymany przez mundurowych na miejscu zdarzenia - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka Magdalena Ząbek, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Jak dodaje policjantka, wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu świdnickiego. W tej sprawie wszczęto śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

Strzegom. Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych
POLICJA
STRZEGOM
WYPADEK