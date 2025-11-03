Brzeg. Policjant zginął w drodze do pracy. Prokuratura powołuje biegłego

Więcej pytań niż odpowiedzi pojawiło się po śmiertelnym wypadku na obwodnicy Brzegu, którego ofiarą śmiertelną jest policjant. W piątek, 31 października, rano 56-latek jechał do pracy rowerem, poruszając się drogą krajową nr 94, gdy potrąciła go 29-latka. Żadne, nawet wstępne okoliczności zdarzenia nie są na razie znane; nie wiadomo nawet, czy obydwoje uczestnicy wypadku jechali w tym samym kierunku.

- Na tym etapie trudno rozstrzygnąć, co doprowadziło do tragedii, bo sytuacja nie jest jednowymiarowa. Będzie potrzebne powołanie biegłego z zakresu ruchu drogowego, który w sposób jednoznaczny będzie w stanie powiedzieć, jak zachowali się oboje kierujący w danym momencie, czy ich decyzje były zgodne z przepisami - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Konrad Korzeniowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Jak dodaje prokurator, zarówno kierujący rowerem policjant, jak i 29-latka ze skody byli trzeźwi.