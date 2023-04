i Autor: shutterstock, Wojciech Wojcik / Forum Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku, do jakiego doszło w zakładach koksowniczych "Victoria" w Wałbrzychu, zdj. ilustracyjne

Wielka tragedia

Dwóch mężczyzny zginęło w "Victorii" w Wałbrzychu! Potworny wypadek w zakładach koksowniczych

Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku, do jakiego doszło w zakładach koksowniczych "Victoria" w Wałbrzychu. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 18 kwietnia, przed godz. 17. Jak informuje straż pożarna, trzech mężczyzn prowadziło prace konserwacyjne na wysokości na silosie, gdy dwaj zostali przysypani przez miał koksowniczy. Trzeci został zabrany do szpitala.