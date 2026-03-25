Egzotyczny krokodyl w piwnicy tuż przy granicy z Polską. Jego imię brzmi... gwiazdorsko!

Tropiki pod domem. W piwnicy zamiast kartofli – kajman

Jak ustaliły niemieckie media, w piwnicy domu należącego do 71‑letniego Uliego Waclawika od 21 lat mieszka czarny kajman okularowy. Zwierzę trafiło do niego jako maluch – dziś mierzy już około 1,60 metra i jest pełnoprawnym „królem piwnicy”.

Zamiast rowerów i starych mebli Uli Waclawik urządził w piwnicy tropikalny basen 4×3 metry, z podgrzewaną podłogą, mocnymi lampami i częścią lądową. Wszystko po to, by gad czuł się jak nad Orinoko.

Mieszkańcy uciekli, weterynarze pozwolili zostać

Jak podaje portal Sächsische.de, dawni lokatorzy domu uciekli, gdy dowiedzieli się, że pod ich nogami mieszka krokodyl. Mimo to władze nie nakazały usunięcia zwierzęcia – pod warunkiem spełnienia ostrych norm bezpieczeństwa.

Waclawik karmi swojego podopiecznego wątróbką wołową, sercami i rybami, podawanymi pęsetą. Obcym wstęp do piwnicy jest surowo zabroniony – właściciel ostrzega, że to „śmiertelnie niebezpieczne”.

Kajman okularowy – kto to właściwie jest?

Podopieczny 71-latka z Weißwasser należy do gatunku kajman okularowy (caiman yacare) – południowoamerykańskiego krokodyla z rodziny aligatorowatych.Najważniejsze cechy gatunku:

pochodzenie: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia;

środowisko: wolno płynące rzeki, bagna, jeziora;

długość: zwykle do 2 m, maksymalnie 2,7 m;

wygląd: ciemny grzbiet, jaśniejszy brzuch, charakterystyczny kostny „mostek” nad oczami;

zachowanie: nocny tryb życia, terytorialny, potrafi dożyć nawet 60 lat.

To zwierzę silne, szybkie i nieprzewidywalne – dlatego trzymanie go w domu to rzadkość, a każdy błąd może skończyć się tragicznie.

Skąd imię? Brzmi jak z czerwonego dywanu

Kajman z Weißwasser nosi imię Kaili. Choć właściciel nie zdradził, skąd wziął pomysł na imię, niemieckie media zauważyły, że „Kaili” brzmi dokładnie tak samo jak „Kylie” – imię australijskiej gwiazdy Kylie Minogue, której piosenki od blisko czterech dekad nie schodzą ze szczytów list przebojów. Pojawiły się też nawiązania do amerykańskiej celebrytki Kylie Jenner, która znana jest przede wszystkim z tego, że... jest znana. W wymowie angielskiej oba słowa brzmią identycznie: „kajli”.

To „gwiazdorskie” brzmienie sprawiło, że pojawiły się spekulacje, czy 71‑latek nie zainspirował się właśnie australijską ikoną pop lub amerykańską celebrytką. Oficjalnego potwierdzenia nie ma, ale zbieżność jest uderzająca.

Największy problem dopiero nadchodzi

Jak zauważa Sächsische.de, kajman prawdopodobnie przeżyje swojego właściciela. Zwierzęta tego gatunku mogą dożyć nawet 60–100 lat, a znalezienie dla nich nowego domu jest trudne.

Na razie jednak Waclawik zapewnia, że ma wszystko pod kontrolą – a jego egzotyczny współlokator wciąż króluje w piwnicy, tuż przy polskiej granicy.

