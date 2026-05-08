Strach w Stroniu Śląskim. Co z odbudową zniszczonej tamy? "Sytuacja jest niepewna"

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2026-05-08 20:23

Mieszkańcy Stronia Śląskiego boją się gwałtownych ulew. Wszystko dlatego, że ślimaczy się hucznie zapowiadany remont tamy, która pękła w czasie powodzi w 2024 r. Wody Polskie zapewniają, że nowoczesny zbiornik ma zostać oddany do użytkowania najwcześniej w 2030 roku.

Mieszkańcy przerażeni! Boją się kolejnej powodzi w Stroniu Śląskim
Mieszkańcy przerażeni! Boją się kolejnej powodzi w Stroniu Śląskim Mieszkańcy przerażeni! Boją się kolejnej powodzi w Stroniu Śląskim Mieszkańcy przerażeni! Boją się kolejnej powodzi w Stroniu Śląskim Mieszkańcy przerażeni! Boją się kolejnej powodzi w Stroniu Śląskim
Galeria zdjęć 14

Pamiętny 15 września 2024 roku na zawsze zapisał się w historii Dolnego Śląska. To właśnie wtedy, pod naporem potężnej fali, pękła tama na Morawce w Stroniu Śląskim. Woda z ogromną siłą uderzyła w budynki w Stroniu Śląskim i Lądku-Zdroju, zalewając całkowicie wiele miejscowości. Ludzie w panice uciekali, by ratować swoje życie. Doszło do katastrofy, z której skutkami mieszkańcy Dolnego Śląska będą musieli mierzyć się jeszcze przez lata.

31 marca 2025 roku zakończono prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy, a w marcu 2026 roku Wody Polskie dopiero podpisały umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Umowa obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych i technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów oraz wszelkich opracowań niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji.

"Sytuacja jest niepewna"

Wody Polskie zapewniają, że prowadzą działania związane z zabezpieczeniem i pozyskaniem finansowania na roboty budowlane. Same prace - zakładając bardzo optymistyczny wariant - mają potrwać szacunkowo około 3 lata. Czy rzeczywiście tak będzie? Mieszkańcy Stronia woleliby tak długo nie czekać, bo nie chcą powtórki z 2024 roku. Boją się o swój dobytek, ale też swoje zdrowie oraz życie.

Choć zniszczoną konstrukcję zabezpieczono tymczasowo na początku 2025 roku mieszanką kamieni, to właściwa odbudowa wciąż nie ruszyła z miejsca. To budzi ogromny niepokój, zwłaszcza że zbliża się okres letnich nawałnic. Mieszkańcy czują się pozostawieni sami sobie.

- Sytuacja jest niepewna. Nikt nie zajmuje się tutaj dalszymi pracami odbudowy naszej tamy. A pora gwałtownych burz się zbliża

- mówi "Super Expressowi" Maciej Serafin (26 l.) ze Stronia Śląskiego.

"Jak przyjdą ulewy i burze, to będzie za późno"

Obawy o życie i zdrowie towarzyszą mieszkańcom każdego dnia. W szczególności seniorzy, którzy pamiętają siłę żywiołu, apelują o przyspieszenie prac. Wiedzą, że z naturą nie ma żartów, a biurokracja nie zatrzyma nadchodzącej ulewy.

- Pogoda nie poczeka. Jak przyjdą ulewy i burze, to będzie za późno

- mówi realistycznie pani Zofia Gontko (78 l.).

Polecany artykuł:

Ukradł Audi i zabił robotnika drogowego. Jest wyrok dla 43-latka z Wrocławia

Sprawą pęknięcia tamy zajmuje się prokuratura

Katastrofa z 2024 roku ma również swój wątek karny. Śledztwo w sprawie przerwania tamy na Morawce prowadzi Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Na razie jednak mieszkańcom pozostaje czekać i z niepokojem spoglądać w niebo, licząc, że historia się nie powtórzy.

Mieszkańcy przerażeni! Boją się kolejnej powodzi w Stroniu Śląskim
Galeria zdjęć 14
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOLNY ŚLĄSK
KOTLINA KŁODZKA