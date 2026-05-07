Pogoda na weekend we Wrocławiu 8-10 maja. Chłodny piątek, ale potem czeka nas niespodzianka!

Natalia Musiał
Natalia Musiał
2026-05-07 13:14

Nadchodzący weekend 8-10 maja przyniesie we Wrocławiu wyraźną zmianę aury. Zacznie się pochmurnie i chłodno, z niewielkimi opadami deszczu w piątek. Jednak już od soboty pogoda znacznie się poprawi, a na niebie zagości słońce. Z każdym dniem będzie też coraz cieplej, a niedziela zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień weekendu.

AI zdjęcie do artykułu

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Piątek (8 maja): We Wrocławiu będzie pochmurno i chłodno (do 13°C) z przelotnymi opadami deszczu.
  • Sobota (9 maja): Pogoda ulegnie poprawie – pojawi się słońce, a temperatura wzrośnie do około 15°C.
  • Niedziela (10 maja): Będzie najcieplejszym dniem weekendu, z pełnym słońcem i temperaturą sięgającą 18°C.

Pogoda w weekend we Wrocławiu: 8-10 maja 2026

Mieszkańcy Wrocławia w ten weekend doświadczą prawdziwego pogodowego przełomu. Prognozy na 8-10 maja wskazują na chłodny i pochmurny początek, który szybko ustąpi miejsca słonecznej i znacznie cieplejszej aurze. Różnica temperatur między piątkiem a niedzielą będzie wyraźnie odczuwalna, a bezchmurne niebo w sobotę i niedzielę z pewnością poprawi nastroje.

Piątek: chmury, deszcz i niższa temperatura

Piątek, 8 maja, we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo przez większą część dnia. Temperatura maksymalna nie przekroczy około 13 stopni Celsjusza, co w połączeniu z wiatrem o prędkości do 3 m/s może dawać odczucie chłodu. Prognozowane są również niewielkie, przelotne opady deszczu. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 7 stopni.

Sobota: przejaśnienia i chłodna noc

Sobota przyniesie radykalną zmianę aury. Już od rana nad Wrocławiem zapanuje bezchmurne niebo i mnóstwo słońca. Temperatura w ciągu dnia wyraźnie wzrośnie w porównaniu do piątku, osiągając około 15 stopni. Noc z soboty na niedzielę okaże się jednak najchłodniejsza w całym okresie, z temperaturą minimalną spadającą do około 5 stopni Celsjusza. Wiatr znacznie osłabnie, a jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Niedziela: pełnia słońca i 18 stopni

Słoneczna pogoda utrzyma się również w niedzielę, która zapowiada się na najcieplejszy dzień weekendu we Wrocławiu. Termometry wskażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza, a na niebie przez cały dzień nie pojawią się chmury. To będzie kontynuacja przyjemnej, wiosennej aury. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już nieco łagodniejsza, z temperaturą w okolicach 6 stopni. Wiatr pozostanie słaby, wiejący z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Weekendowa aura we Wrocławiu stworzy okazje do różnorodnego spędzania czasu. Chłodniejszy i pochmurny piątek może być dobrym momentem na załatwienie spraw w mieście lub spędzenie popołudnia w domu. Z kolei sobota i niedziela to wymarzona pogoda na aktywności na świeżym powietrzu. Słoneczna aura i rosnąca temperatura będą idealne na długie spacery po miejskich terenach zielonych czy po prostu relaks na zewnątrz. Szczególnie niedziela, z temperaturą dochodzącą do 18 stopni i bezchmurnym niebem, zachęca do maksymalnego wykorzystania pięknej pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather

Polecany artykuł:

Z Wrocławia polecimy tam dwa razy dziennie. Od 1 czerwca wraca lotniczy hit!
Działkowiec zakatował znajomego na śmierć nogą do stołu skrot
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA WEEKEND
POGODA MAJ