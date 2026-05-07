Piątek (8 maja): We Wrocławiu będzie pochmurno i chłodno (do 13°C) z przelotnymi opadami deszczu.

Sobota (9 maja): Pogoda ulegnie poprawie – pojawi się słońce, a temperatura wzrośnie do około 15°C.

Niedziela (10 maja): Będzie najcieplejszym dniem weekendu, z pełnym słońcem i temperaturą sięgającą 18°C.

Pogoda w weekend we Wrocławiu: 8-10 maja 2026

Mieszkańcy Wrocławia w ten weekend doświadczą prawdziwego pogodowego przełomu. Prognozy na 8-10 maja wskazują na chłodny i pochmurny początek, który szybko ustąpi miejsca słonecznej i znacznie cieplejszej aurze. Różnica temperatur między piątkiem a niedzielą będzie wyraźnie odczuwalna, a bezchmurne niebo w sobotę i niedzielę z pewnością poprawi nastroje.

Piątek: chmury, deszcz i niższa temperatura

Piątek, 8 maja, we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo przez większą część dnia. Temperatura maksymalna nie przekroczy około 13 stopni Celsjusza, co w połączeniu z wiatrem o prędkości do 3 m/s może dawać odczucie chłodu. Prognozowane są również niewielkie, przelotne opady deszczu. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 7 stopni.

Sobota: przejaśnienia i chłodna noc

Sobota przyniesie radykalną zmianę aury. Już od rana nad Wrocławiem zapanuje bezchmurne niebo i mnóstwo słońca. Temperatura w ciągu dnia wyraźnie wzrośnie w porównaniu do piątku, osiągając około 15 stopni. Noc z soboty na niedzielę okaże się jednak najchłodniejsza w całym okresie, z temperaturą minimalną spadającą do około 5 stopni Celsjusza. Wiatr znacznie osłabnie, a jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Niedziela: pełnia słońca i 18 stopni

Słoneczna pogoda utrzyma się również w niedzielę, która zapowiada się na najcieplejszy dzień weekendu we Wrocławiu. Termometry wskażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza, a na niebie przez cały dzień nie pojawią się chmury. To będzie kontynuacja przyjemnej, wiosennej aury. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już nieco łagodniejsza, z temperaturą w okolicach 6 stopni. Wiatr pozostanie słaby, wiejący z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Weekendowa aura we Wrocławiu stworzy okazje do różnorodnego spędzania czasu. Chłodniejszy i pochmurny piątek może być dobrym momentem na załatwienie spraw w mieście lub spędzenie popołudnia w domu. Z kolei sobota i niedziela to wymarzona pogoda na aktywności na świeżym powietrzu. Słoneczna aura i rosnąca temperatura będą idealne na długie spacery po miejskich terenach zielonych czy po prostu relaks na zewnątrz. Szczególnie niedziela, z temperaturą dochodzącą do 18 stopni i bezchmurnym niebem, zachęca do maksymalnego wykorzystania pięknej pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather