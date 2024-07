i Autor: Andrea Piacquadio, mark broahurst / CC0 / pexels.com, Facebook / Rada Osiedla Widawa Wąż sieje postrach na osiedlu. "Matko Boska! Wyprowadzam się!"

Mieszkańcy przerażeni

Egzotyczny wąż sieje postrach na osiedlu. "Matko Boska, wyprowadzam się!"

Na mieszkańców osiedla Widawa we Wrocławiu padł blady strach. Wszystko z powodu węża, który od kilku dni żyje na wolności i nie daje się złapać. Na dodatek nie wiadomo, co to za gatunek i czy może stanowić zagrożenie dla człowieka.