Groził śmiercią pasażerowi miejskiego autobusu. Miał przy sobie pistolet na kulki

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-03-24 6:48

36-letni mieszkaniec Jeleniej Góry groził pasażerowi śmiercią w autobusie miejskim. Mężczyzna trzymał w ręku przedmiot przypominający broń. 36-latek został zatrzymany przez policję kilka dni później. Jak się okazało, narzędzie, którym groził współpasażerowi w pojeździe komunikacji miejskiej to jedynie atrapa pistoletu. Szczegóły poniżej.

Groził śmiercią pasażerowi miejskiego autobusu. Miał przy sobie pistolet na kulki

Autor: KMP Jelenia Góra/ Materiały prasowe

Groził śmiercią w autobusie. 36-latek zatrzymany dzięki czujności policjanta po służbie

Policjanci z Komisariatu II w Jeleniej Górze zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta, który jest podejrzany o kierowanie gróźb karalnych. Do zdarzenia doszło 17 marca około godziny 21:00 w jednym z autobusów komunikacji miejskiej.

Według ustaleń mężczyzna, trzymając przedmiot przypominający broń, groził innemu pasażerowi pozbawieniem życia. 36-latkowi przeszkadzała rozmowa prowadzona przez pokrzywdzonego z inną osobą w trakcie jazdy. Po tym, jak sprawca wysiadł z pojazdu, poszkodowany natychmiast poinformował o incydencie kierowcę. Policja szybko rozpoczęła działania w celu ustalenia sprawcy.

- Przełom nastąpił 19 marca br., kiedy dyżurny Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył na jednej z ulic mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego. Funkcjonariusz na bieżąco przekazywał informacje o jego przemieszczaniu się policjantom z zespołu kryminalnego - informuje st. asp. Łukasz Porębski z KMP w Jeleniej Górze.

Atrapa zamiast broni. 36-latek usłyszał zarzuty po incydencie w autobusie

Podejrzany został zatrzymany zaledwie kilka minut po zgłoszeniu. Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. Jak ustalili funkcjonariusze, w momencie zdarzenia miał on przy sobie jedynie atrapę broni, czyli pistolet na kulki.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W dniu 20 marca usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec innego mieszkańca miasta. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

- Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym - dodaje st. asp. Łukasz Porębski.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki