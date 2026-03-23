Dramat na torach w Pisarzowicach. Osobówka pod pociągiem

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 marca około godziny 14:00 w miejscowości Pisarzowice w województwie dolnośląskim. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Kolejowej, pozbawionym zapór, samochód wjechał pod pociąg dalekobieżny. W wyniku tego uderzenia na miejscu zginęła jedna osoba.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, kierujący pojazdem wjechał bezpośrednio pod skład relacji Przemyśl Główny – Świnoujście należący do PKP Intercity. Uderzenie było niezwykle silne, przez co samochód uległ niemal całkowitemu zniszczeniu.

Na miejsce natychmiast zadysponowano straż pożarną, ratowników medycznych i policję. Teren wypadku został szybko zabezpieczony, a służby cały czas prowadzą tam swoje działania.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że w wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba. Na miejscu nadal trwają działania służb ratunkowych. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz przyczyn tego zdarzenia – przekazała redakcji "ESKI" Katarzyna Radoń z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

Zablokowana linia kolejowa. Poważne utrudnienia dla pasażerów

Tragedia w Pisarzowicach doprowadziła do sporych komplikacji w kursowaniu pociągów. Ruch na tym fragmencie trasy został całkowicie wstrzymany. Pasażerowie muszą liczyć się ze sporymi opóźnieniami i modyfikacjami w rozkładach jazdy. Dla składów regionalnych uruchomiono komunikację zastępczą autobusami na odcinku Wrocław Pracze – Brzezinka Średzka.

Obecnie śledczy próbują ustalić, co dokładnie doprowadziło do tego dramatu. Pod uwagę brane będzie zachowanie osoby prowadzącej auto, warunki widoczności w obrębie przejazdu oraz jakość oznakowania tej strefy. Ważnym dowodem w sprawie mogą okazać się dane z infrastruktury kolejowej i relacje osób będących świadkami wypadku.

Mundurowi ponawiają apel do wszystkich zmotoryzowanych o zachowanie najwyższej czujności podczas przekraczania torowisk. Przypominają o konieczności przestrzegania sygnalizacji i znaków, ponieważ chwila nieuwagi w takim miejscu bardzo często kończy się tragicznie.