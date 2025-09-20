Groźna sytuacja w tunelu! Wysokie mandaty dla Polki i Ukraińca

Dwa samochody zawracały w tunelu na trasie S3. Kierujący ukarani wysokimi mandatami

Niebezpieczna sytuacja w tunelu na trasie S3 na Dolnym Śląsku zakończyła się wysokimi mandatami dla dwojga kierujących. Dolnośląscy policjanci pokazali na swojej stronie internetowej film, na którym widać, jak dwa samochody osobowe - Seat, a potem Porsche - zawracają wbrew przepisom i zasadom zdrowego rozsądku pośrodku trasy w tunelu. Kierujący najwyraźniej nie zdawali sobie sprawy z tego, że istnieją systemy bezpieczeństwa, które w takich przypadkach blokują cały tunel.

"Analiza monitoringu potwierdziła, że 42-letni obywatel Ukrainy - kierowca samochodu marki Seat bez uzasadnionej przyczyny wykonał na drodze ekspresowej niebezpieczny manewr zawracania. W trakcie tego manewru uruchomił system bezpieczeństwa tunelu, co spowodowało utrudnienia i dodatkowe zagrożenie dla innych uczestników ruchu" - piszą dolnośląscy policjanci. Jak dodają, po chwili taki sam manewr powtórzyła 46-letnia mieszkanka powiatu kamiennogórskiego kierująca Porsche. "Ich skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do włączenia sygnalizacji zakazu wjazdu i zamknięcia przejazdu na blisko 40 minut. W tym czasie tunel był całkowicie zablokowany, a ruch pojazdów musiał być kierowany objazdami" - podaje policja.

Kierowcy zostali ukarani wysokimi mandatami. Zarówno Polka, jak i Ukrainiec zapłacą po dwa tysiące złotych, otrzymali też po 12 punktów karnych.

"Przypominamy, że jeśli kierowcy zdarzy się wjechać pod prąd na autostradę lub drogę ekspresową, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, najlepiej pasie awaryjnym, i włączyć światła awaryjne. Następnie należy powiadomić służbę drogową lub Policję, która pomoże kierowcy bezpiecznie wyjechać z trasy.

Zawracanie, zatrzymywanie się i cofanie w tunelu jest surowo zabronione. Za takie wykroczenia grożą surowe konsekwencje – wysoka kara finansowa, punkty karne, a w szczególnych przypadkach nawet zakaz prowadzenia pojazdów" - przypominają policjanci.

✅Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał zgłoszenie od obsługi tunelu znajdującego się na drodze ekspresowej S3 relacji Bolków-Kamienna Góra dotyczące dwóch pojazdów, które miały zawracać wewnątrz obiektu. ✅Na miejsce natychmiast skierowano policjantów ruchu… pic.twitter.com/i9oCKw1PTt— dolnośląska Policja (@DPolicja) September 19, 2025