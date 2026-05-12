Groźny pożar w Domu Pomocy Społecznej! 51 ewakuowanych

Zofia Dąbrowska
2026-05-12 6:16

Groźny pożar wybuchł w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w powiecie kamiennogórskim. Ogień pojawił się w poniedziałek wieczorem na pierwszym piętrze jednego z budynków. Z placówki ewakuowano 51 osób. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem została przewieziona do szpitala. Strażacy podkreślają, że sytuacja została szybko opanowana.

Pożar Szamocin
W poniedziałek po godzinie 18 służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku „C”. W placówce przebywały osoby wymagające stałej opieki, dlatego sytuacja od początku była bardzo poważna. Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej z powiatu kamiennogórskiego. W akcji brało udział około 40 strażaków. Jeszcze przed ich przyjazdem rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców DPS-u. Łącznie z budynku wyprowadzono 51 osób. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przewieziona do szpitala. Pozostali mieszkańcy placówki zostali bezpiecznie ewakuowani i objęci opieką. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze przekazała w komunikacie:

„PILNE: Pożar w DPS w Szarocinie 🚒 Dziś ok. godziny 18:20 doszło do pożaru w jednym z budynków DPS w Szarocinie. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób, a jedna osoba poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej z powiatu kamiennogórskiego oraz przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego i Starostwa Powiatowego. Trwa sprawdzanie pomieszczeń. Sytuacja jest pod kontrolą.”

Sytuacja została opanowana.  Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru

Strażacy szybko zlokalizowali źródło ognia i nie dopuścili do rozprzestrzenienia się pożaru na kolejne części budynku. Na miejscu pracowali także przedstawiciele zarządzania kryzysowego oraz Starostwa Powiatowego. Jak poinformował Marek Malich z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, sytuacja została opanowana, a działania prowadzone były z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać odpowiednie służby.

