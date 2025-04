Dolnośląskie. IMGW wydało ostrzeżenia przed opadami i wezbraniem wód

Jeszcze przynajmniej przez kilka godzin mieszkańcy Dolnego Śląska powinni śledzić prognozy pogody. IMGW zawczasu ostrzega przed intensywnymi deszczami i burzami, które mogą doprowadzić do gwałtownego, jak czytamy w alertach, wezbrania wody w rzekach.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 35 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia noszą 1. stopień, więc sytuacja nie jest dramatyczna, zwłaszcza że w piątek rano stan ostrzegawczy przekroczyła na razie tylko jedna rzeka na Dolnym Śląsku - na Nysie Kłodzkiej odnotowano 162 cm, czyli 2 cm powyżej bezpiecznego poziomu. IMGW ostrzega jednak, że z biegiem godzin sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

"Gwałtowne wzrosty stanów wody" dotyczą następującego obszaru:

"Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica, Bystrzyca od Zb. Lubachów do Zb. Mietków, Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Strzegomka od Zb. Dobromierz do ujścia do Bystrzycy, Strzegomka do Łażan, Kaczawa górna do Dunina, Skora (górna), Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice, Bóbr od Zb. Pilchowice do ujścia Kwisy, Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, Bóbr do Zb. Pilchowice, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, Kwisa od Zb. Leśna do ujścia do Bobru, Kwisa górna do Zb. Leśna, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Czerna Wielka, Ostrożnica, Izera, Nysa Łużycka od granicy RP do Zgorzelca, Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka do Zgorzelca, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia (dolnośląskie, lubuskie)".