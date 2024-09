Tu poczujesz się jak we Włoszech! "Polska Florencja" zachwyca turystów. To perła Dolnego Śląska

Prognoza pogody. Ulewne deszcze i podtopienia

Najbliższe dni przyniosą ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce. Padać ma kilka dni, niemal bez przerwy. Wszystko za sprawą niżu genueńskiego, który dotrze do Polski. Najgorzej będzie na Dolnym Śląsku i północnej części województwa opolskiego. Dla tych terenów IMGW wydał ostrzeżenie III stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

- Na terenie objętym tymi ostrzeżeniami prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów dla okresu od godz. 03.00 dnia 12.09 do 07.00 dnia 13.09 wyniesie od 40 mm do 70 mm, od godz. 07.00 dnia 13.09 do godz. 07.00 dnia 14.09 wyniesie od 80 mm do 120 mm, od godz. 07.00 dnia 14.09 do godz. 07.00 dnia 15.09 wyniesie od 70 mm do 110 mm, lokalnie do 150 mm, od godz. 07.00 dnia 15.09 do godz. 07.00 dnia 16.09 suma opadów wyniesie od 20 mm do 40 mm – czytamy w komunikacie IMGW.

Sztab kryzysowy we Wrocławiu

To oznacza, że na Dolnym Śląsku może być jeden z największych opadów deszczu w ostatnich kilkudziesięciu latach. W związku z ostrzeżeniami IMGW dla Wrocławia prezydent Jacek Sutryk powołał zespół kryzysowy.

Przed miesiącem, 2 sierpnia, spadło w ciągu 18 godzin 77 litrów na mkw. Teraz przez trzy dni – zgodnie z prognozami - spaść może do 300 l/mkw., a lokalnie nawet 380 l/mkw!

- informuje Bartłomiej Bajak, dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Dodajmy, że w ciągu najbliższych dni lokalnie spadnie tyle deszczu, co na niektórych obszarach Dolnego Śląska podczas powodzi Tysiąclecia w 1997 roku.

Ostrzeżenie RCB

Padało będzie również w innych regionach kraju, ale już nieco słabiej. W centralnej części Wielkopolski, a także na zachodzie województwa łódzkiego obowiązywać będą ostrzeżenia II stopnia. Na tym terenie przewidywane są opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 6.00 w czwartek do godz. 7.00 w piątek wyniesie do 40 mm. Ostrzeżenia te obowiązywać będą od godz. 6.00 w czwartek do godz. 6.00 w sobotę.

IMGW wydało również ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami na wschodzie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed intensywnymi nawalnymi opadami i możliwymi podtopieniami w nocy z 11 na 12 września. - Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb – zaapelowało.