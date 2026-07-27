Mocne słowa prezydenta Wrocławia po pobiciu pary z Ukrainy. „To już nie jest pojedynczy przypadek”

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-27 16:32

Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska są wstrząśnięci agresją wymierzoną w Nastię i Maksyma. Prezydent Jacek Sutryk opublikował specjalny komunikat wkrótce po upublicznieniu dramatycznych nagrań oraz relacji bliskich poszkodowanych. Włodarz miasta ostro skrytykował nienawistne zachowania i wezwał Wrocławian do aktywnego sprzeciwu wobec podobnych aktów przemocy.

  • Jacek Sutryk zabrał głos po pobiciu Nasti i Maksyma.
  • Prezydent podkreślił, że we Wrocławiu nie będzie zgody na przemoc motywowaną nienawiścią.
  • Zaapelował także do polityków, by nie budowali przekazu opartego na strachu i podziałach.

Prezydent reaguje po pobiciu Ukraińców we Wrocławiu. „To już nie pojedynczy incydent”

W opublikowanym oświadczeniu prezydent Wrocławia przyznał, że informacje o brutalnym pobiciu przyjął z oburzeniem.

- W naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakim językiem mówi, skąd pochodzi i w co wierzy, ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie - napisał. Dodał, że atak wymierzony w człowieka z powodu jego pochodzenia jest uderzeniem w całą lokalną społeczność.

Sutryk zwrócił uwagę, że podobnych zdarzeń nie można bagatelizować.

- To już nie pojedynczy incydent, lecz niepokojący sygnał, na który wspólnota Wrocławia musi zareagować z pełną stanowczością - podkreślił.

Prezydent wyraził również współczucie dla poszkodowanych i ich rodzin oraz nadzieję, że sprawcy zostaną szybko zatrzymani.

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W komunikacie zaapelował do mieszkańców, aby reagowali na przemoc i mowę nienawiści oraz zgłaszali takie przypadki odpowiednim służbom. Jeśli jest to bezpieczne, zachęcił także do dokumentowania takich zdarzeń i przekazywania materiałów policji. Nie zabrakło również odniesienia do debaty publicznej.

- Słowa mają znaczenie. Publiczna narracja, która wskazuje ludzi jako „obcych” czy „gorszych”, może prowadzić do realnej przemocy - napisał prezydent Wrocławia, apelując do polityków i osób publicznych o większą odpowiedzialność za język, którego używają.

Śledczy szukają napastników

Według relacji rodziny wszystko zaczęło się od zwrócenia uwagi grupie mężczyzn w sklepie. Gdy usłyszeli ukraiński akcent młodej kobiety, mieli zacząć ją obrażać, a następnie zaatakować po wyjściu z budynku. Nastia doznała poważnych obrażeń i wymagała szycia ran. Zarówno ona, jak i jej partner Maksym trafili pod opiekę lekarzy. Policja prowadzi postępowanie i pracuje nad ustaleniem sprawców brutalnej napaści.          

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