Jarmark świąteczny we Wrocławiu. Pierwsi odwiedzający niezadowoleni

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-26 23:42

Tegoroczny jarmark świąteczny we Wrocławiu dopiero co otworzył swoje bramy, a już pojawiają się pierwsze głosy niezadowolenia. Choć dekoracje zachwycają, to pierwsi odwiedzający skarżą się m.in. na smak potraw oraz ich ceny. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z "paragonami grozy"!

Wrocław SE Google News

Jarmarki świąteczne w Polsce. Sezon rozpoczęty

Jarmarki świąteczne od lat są nieodłącznym elementem tradycji wielu europejskich miast. Od jakiegoś czasu pojawiają się również w Polsce i są to miejsca pełne magicznego klimatu, bożonarodzeniowych przekąsek i rękodzieła. 

W Polsce jednym z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych jarmarków jest ten organizowany corocznie na wrocławskim Rynku. Słynie on z malowniczych domków wystawców, bogatej oferty kulinarnej i imponujących iluminacji, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów z kraju i zagranicy. Bramy tegorocznego jarmarku otworzyły się w miniony weekend, lecz już pojawiły się pierwsze głosy niezadowolenia. 

Polecany artykuł:

Jarmark w Zakopanem okazał się porażką. Miał być hit, ale turystów jak na lekar…

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Jarmark we Wrocławiu rozpoczął się dokładnie 21 listopada 2025 roku i przyciągnął mnóstwo odwiedzających już pierwszego dnia. Wyjątkowy klimat postanowiła poczuć również Natalia Maszkowska - podróżniczka i była uczestniczka programu "MasterChef". Kobieta sprawdziła kilka stoisk, na których spróbowała m.in. pierogów, grzańca, pajdy ze smalcem i barszczu. Niestety spora część dań nie przypadła do gustu influencerce nie tylko ze względu na smak, ale również na cenę.

[...] jestem naczelną pierogarą, to musimy zacząć oczywiście od pierogów ruskich. Niestety, całe są skąpane w oleju. Są nie tylko tłuste, ale ciasto było tak przesuszone, że ledwo dało się je pogryźć. Czyli jest drogo, ale za to niesmacznie - relacjonowała influencerka w rolce na Instagramie.

Złą opinię wystawiła również pajdzie ze smalcem i kiełbasą:

O ile pierogi były słabe, to ta pajda była fatalna. Kiełbasa była zbyt tłusta, cebula wyglądała na podgotowaną, a smalec był pozbawiony smaku

Na szczęście znalazły się również dobre pozycje w menu tegorocznego jarmarku we Wrocławiu. Natalia Maszkowska poleciła wszystkim wybrać się podczas jarmarku na m.in. serek górski z żurawiną, a także pierogi z mięsem oraz barszcz z uszkami.

Z jakiego kraju pochodzą te święta? To tu narodziły się te tradycje
Pytanie 1 z 10
W jakim kraju obchodzono święto, które zapoczątkowało tradycję Halloween?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
JARMARK