Jarmarki świąteczne w Polsce. Sezon rozpoczęty

Jarmarki świąteczne od lat są nieodłącznym elementem tradycji wielu europejskich miast. Od jakiegoś czasu pojawiają się również w Polsce i są to miejsca pełne magicznego klimatu, bożonarodzeniowych przekąsek i rękodzieła.

W Polsce jednym z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych jarmarków jest ten organizowany corocznie na wrocławskim Rynku. Słynie on z malowniczych domków wystawców, bogatej oferty kulinarnej i imponujących iluminacji, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów z kraju i zagranicy. Bramy tegorocznego jarmarku otworzyły się w miniony weekend, lecz już pojawiły się pierwsze głosy niezadowolenia.

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Jarmark we Wrocławiu rozpoczął się dokładnie 21 listopada 2025 roku i przyciągnął mnóstwo odwiedzających już pierwszego dnia. Wyjątkowy klimat postanowiła poczuć również Natalia Maszkowska - podróżniczka i była uczestniczka programu "MasterChef". Kobieta sprawdziła kilka stoisk, na których spróbowała m.in. pierogów, grzańca, pajdy ze smalcem i barszczu. Niestety spora część dań nie przypadła do gustu influencerce nie tylko ze względu na smak, ale również na cenę.

[...] jestem naczelną pierogarą, to musimy zacząć oczywiście od pierogów ruskich. Niestety, całe są skąpane w oleju. Są nie tylko tłuste, ale ciasto było tak przesuszone, że ledwo dało się je pogryźć. Czyli jest drogo, ale za to niesmacznie - relacjonowała influencerka w rolce na Instagramie.

Złą opinię wystawiła również pajdzie ze smalcem i kiełbasą:

O ile pierogi były słabe, to ta pajda była fatalna. Kiełbasa była zbyt tłusta, cebula wyglądała na podgotowaną, a smalec był pozbawiony smaku

Na szczęście znalazły się również dobre pozycje w menu tegorocznego jarmarku we Wrocławiu. Natalia Maszkowska poleciła wszystkim wybrać się podczas jarmarku na m.in. serek górski z żurawiną, a także pierogi z mięsem oraz barszcz z uszkami.