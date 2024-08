Ludzkie szczątki na terenie przedszkola. Makabryczne odkrycie we Wrocławiu

Tragiczny wypadek na DK8 w Pustkowie Wilczkowskim

Do straszliwego wypadku doszło w czwartek, 1 sierpnia, około godz. 6.30, na drodze krajowej 8 Wrocław – Kłodzko. - Do zdarzenia doszło 500 metrów przed Pustkowem Wilczkowskim. Mercedes sprinter jadący w kierunku Wrocławia, z niewyjaśnionych na razie przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruch, następnie wpadł do rowu i uderzył w drzewo – powiedział nam podkomisarz Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Siła uderzenia było potworna. Kabina od strony kierowcy została doszczętnie zmiażdżona, pojazd wręcz owinął się wokół drzewa. - Busem podróżowało pięć osób, dwie były nieprzytomne, jedna zakleszczona. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wyciągnęli osobę zakleszczoną i przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego – poinformowali strażacy z OSP KSRG Pustków Wilczkowski, którzy uczestniczyli w akcji ratunkowej.

Niestety, skutki zdarzenia okazały się straszne. - Dwie osoby zginęły na miejscu, to 43-letni kierowca i 41-letni pasażer. Trzy osoby zostały ranne - dodaje podkomisarz Przemysław Ratajczyk.

Najciężej ranny 25-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Dwóch pozostałych mężczyzn w wieku 22 i 25 lat, którzy byli przytomni, zostało zabranych do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego.

Jak poinformował portal tuwroclaw.com, bus należał do firmy transportowej z Nowej Rudy. Podróżujący nim mężczyźni jechali do pracy.

Droga krajowa 8 przez kilka godzin była zablokowana. Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności tragicznego zdarzenia.