Jeden policjant był kopany, na drugim agresor usiadł. Szokująca interwencja

Mieroszów. Atak na policjantów. Wszystko się nagrało

Do bulwersującego zdarzenia doszło w miniony czwartek, 29 sierpnia, w Mieroszowie pod Wałbrzychem. Policjanci z Boguszowa-Gorców udali się na interwencję, która dotyczyła mężczyzn spożywających alkohol w miejscu publicznym. Nie spodziewali się jednak, że będzie ona miała tak wstrząsający przebieg.

Do sieci wyciekło nagranie, zrobione przez świadka zdarzenia, które opublikował portal TV Dami Region. Widzimy na nim, jak jeden z mężczyzn siedzi, a wręcz leży na policjancie, a drugi funkcjonariusz próbuje ściągnąć agresora, ale potem idzie w kierunku drugiego z awanturujących się mężczyzn. Ten, choć jest skuty kajdankami, wyrywa się i kopie mundurowego, jest przy tym wyjątkowo wulgarny – wyzywa i grozi funkcjonariuszom. - Zabije was k... j... - krzyczy.

Policjant odpuszcza, ale potem używa gazu, a następnie pomaga koledze. Dopiero wtedy udaje mu się wyswobodzić, choć chwilę później, znów zostaje sprowadzony do parteru. Wkrótce potem film się urywa.

Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, jedna z osób nie chciała dać się wylegitymować i próbowała oddalić się z miejsca zdarzenia. Wtedy policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mężczyzny, który zaczął stawiać czynny opór i doszło do sytuacji, którą można zobaczyć na filmie

- powiedział portalowi walbrzych.naszemiasto.pl sierż. szt. Aleksander Karkosz z policji w Wałbrzychu.

Teraz, zamiast mandatu, agresorów czekają znacznie poważniejsze konsekwencje. Najpierw zostali zatrzymani przez policje, a następnie Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu zastosowała wobec nich dozór policyjny oraz zakazała zbliżania się do pokrzywdzonych policjantów. Przed sądem odpowiedzą za naruszenie nietykalności osobistej funkcjonariuszy na służbie, znieważenie i zmuszanie do określonego działania. Grozić za to mogą nawet 3 lata pozbawienia wolności.