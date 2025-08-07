Jedyny taki koncert w Polsce! Genialny pianista i legenda z Wielkiej Brytanii we Wrocławiu

Wrocław: Leszek Możdżer i legenda z Wielkiej Brytanii zagrają w Hali Stulecia

- Czeka nas wielkie muzyczne wydarzenie, które - tu zdradzamy pewien sekret - otrzyma wyjątkową oprawę multimedialną. Bo ten koncert to coś więcej niż sama muzyka – to spektakularne widowisko, w którym dźwięki połączone z grą świateł i efektów multimedialnych wprowadzą słuchaczy w zupełnie inny wymiar, docierając do ich serc i umysłów - tak organizatorzy zapowiadają sierpniowy koncert w Hali Stulecia.

Okazją do tej muzycznej uczty jest 45. rocznica powstania dolnośląskiej „Solidarności” i strajku w sierpniu 1980 roku we wrocławskiej zajezdni autobusowej nr VII. W tym miejscu znajduje się obecnie Centrum Historii Zajezdnia, które zaprasza na koncert. Organizatorzy zapewniają, że takiego widowiska stolica Dolnego Śląska jeszcze nie widziała!

Kim są artyści?

The Cinematic Orchestra to pochodząca z Wielkiej Brytanii legenda światowej sceny nu-jazzowej. Kolektyw, na czele którego stoi Jason Swinscoe, od ponad dwóch dekad finezyjnie łączy jazz, soul, elektronikę, post-rock, muzykę klasyczną i ambient. Nieustannie i na nowo definiuje pojęcie współczesnej muzyki instrumentalnej za pomocą pięknych, niekiedy prostych melodii i doskonałego wyczucia sekcji rytmicznej. Albumy, takie jak Motion (1999), Man with a Movie Camera (2003) – nagrany do filmu Dzigi Vertowa – oraz Ma Fleur (2007), to już klasyka gatunku.

Leszek Możdżer jest jednym z najbardziej cenionych i inspirujących pianistów. Ten genialny muzyk, kompozytor i aranżer zrewolucjonizował polski jazz, tworząc niezapomniane utwory, będące mieszanką klasyki, improwizacji i eksperymentów. Nagrywał m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Davidem Gilmourem, Marcusem Millerem, Patem Methenym, Tomaszem Stańką, Larsem Danielssonem czy Zoharem Fresco, ale także z muzykami reprezentujących niekiedy odległe gatunki muzyczne (Anna Maria Jopek, Behemoth, Kazik, Justyna Steczkowska). Ma na swoim koncie ponad sto płyt – autorskich, ścieżek dźwiękowych oraz współtworzonych z innymi artystami. Wirtuozersko żongluje w nich elementami jazzu, muzyki klasycznej i awangardowej, występując na scenach całego świata.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku!

Koncert „Tu zaczyna się Wrocław”: The Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer.

23 sierpnia 2025 r., godz.19:00, Wrocław, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1.

Bilety są dostępne na ebilet.pl i kupbilecik.pl, a więcej informacji o koncercie oraz artystach znajdziecie na zajezdnia.org i w mediach społecznościowych Centrum Historii Zajezdnia.