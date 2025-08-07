Jedyny taki koncert w Polsce! Genialny pianista i legenda z Wielkiej Brytanii we Wrocławiu

Wrocław: Leszek Możdżer i legenda z Wielkiej Brytanii zagrają w Hali Stulecia
- Czeka nas wielkie muzyczne wydarzenie, które - tu zdradzamy pewien sekret - otrzyma wyjątkową oprawę multimedialną. Bo ten koncert to coś więcej niż sama muzyka – to spektakularne widowisko, w którym dźwięki połączone z grą świateł i efektów multimedialnych wprowadzą słuchaczy w zupełnie inny wymiar, docierając do ich serc i umysłów - tak organizatorzy zapowiadają sierpniowy koncert w Hali Stulecia.
Okazją do tej muzycznej uczty jest 45. rocznica powstania dolnośląskiej „Solidarności” i strajku w sierpniu 1980 roku we wrocławskiej zajezdni autobusowej nr VII. W tym miejscu znajduje się obecnie Centrum Historii Zajezdnia, które zaprasza na koncert. Organizatorzy zapewniają, że takiego widowiska stolica Dolnego Śląska jeszcze nie widziała!
Kim są artyści?
- The Cinematic Orchestra to pochodząca z Wielkiej Brytanii legenda światowej sceny nu-jazzowej. Kolektyw, na czele którego stoi Jason Swinscoe, od ponad dwóch dekad finezyjnie łączy jazz, soul, elektronikę, post-rock, muzykę klasyczną i ambient. Nieustannie i na nowo definiuje pojęcie współczesnej muzyki instrumentalnej za pomocą pięknych, niekiedy prostych melodii i doskonałego wyczucia sekcji rytmicznej. Albumy, takie jak Motion (1999), Man with a Movie Camera (2003) – nagrany do filmu Dzigi Vertowa – oraz Ma Fleur (2007), to już klasyka gatunku.
- Leszek Możdżer jest jednym z najbardziej cenionych i inspirujących pianistów. Ten genialny muzyk, kompozytor i aranżer zrewolucjonizował polski jazz, tworząc niezapomniane utwory, będące mieszanką klasyki, improwizacji i eksperymentów. Nagrywał m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Davidem Gilmourem, Marcusem Millerem, Patem Methenym, Tomaszem Stańką, Larsem Danielssonem czy Zoharem Fresco, ale także z muzykami reprezentujących niekiedy odległe gatunki muzyczne (Anna Maria Jopek, Behemoth, Kazik, Justyna Steczkowska). Ma na swoim koncie ponad sto płyt – autorskich, ścieżek dźwiękowych oraz współtworzonych z innymi artystami. Wirtuozersko żongluje w nich elementami jazzu, muzyki klasycznej i awangardowej, występując na scenach całego świata.
Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku!
- Koncert „Tu zaczyna się Wrocław”: The Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer.
- 23 sierpnia 2025 r., godz.19:00, Wrocław, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1.
- Bilety są dostępne na ebilet.pl i kupbilecik.pl, a więcej informacji o koncercie oraz artystach znajdziecie na zajezdnia.org i w mediach społecznościowych Centrum Historii Zajezdnia.