Wzmożone kontrole

Jedziesz do Niemiec? Spodziewaj się kontroli! Więcej policjantów i celników na granicy z Polską

Podróżni wybierający się w najbliższym czasie do Niemiec, mogą być zaskoczeni, gdy po przekroczeniu granicy zostaną zatrzymani do kontroli przez celników lub policjantów. Od czasu wejścia Polski do strefy Schengen takie sytuacje zdarzały się niezwykle rzadko, jednak w ostatnim czasie nasz zachodni sąsiad postanowił wzmocnić kontrole na granicy z Polską. Dlaczego tak się dzieje i czy są powody do obaw?