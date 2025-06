"Dolnośląska Jerozolima" zachwyca turystów. Monumentalna budowla to cel wielu pielgrzymów

Kara od 8 do 25 lat więzienia lub dożywocie grozi Rafałowi Z., który miał brać udział w zabójstwie w Jeleniej Górze, do którego doszło w 2003 r. Ofiara zdarzenia to właściciel miejscowej hurtowni, który zginął od kilku strzałów z broni palnej, a motywem zbrodni miały być rozliczenia finansowe. W zabójstwie brało udział kilku mężczyzn, z których trzech zostało już prawomocnie skazanych za przestępstwo. Zarzuty w tej sprawie, po 22 latach, usłyszał również 51-latek, który uciekł z Polski krótko po zdarzeniu.

Od tamtego czasu Rafał Z. ukrywał się poza granicami kraju, zmieniając często miejsce zamieszkania i posługując się fałszywymi danymi osobowymi. Za mężczyzną wydano:

list gończy;

czerwoną notę Interpolu;

Europejskim Nakazem Aresztowania;

co skutkowało zatrzymaniem domniemanego zabójcy w tym roku w Hiszpanii i przewiezieniem go pod koniec maja do Polski.

- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przedstawił mu zarzut udziału, wspólnie i w porozumieniu z innymi, prawomocnie skazanymi osobami w zabójstwie. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Odmówił złożenia wyjaśnień - przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jelenie Górze.

Co ciekawe, Rafał Z. spędzi w Polsce tylko najbliższe 4 miesiące, po czym wróci do Hiszpanii. Wszystko dlatego, że odbywał tam karę pozbawienia wolności za sutenerstwo.

- Na razie są z nim jeszcze wykonywane czynności, ale jeśli zostanie skazany przez polski sąd za udział w zabójstwie, wróci do naszego kraju odsiedzieć wyrok dopiero po zakończeniu odbywania kary za przestępstwo popełnione w Hiszpanii - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" Węglarowicz-Makowska.

Jak dodaje kobieta, mężczyźnie grozi w Polsce od 8 lat więzienia, dlatego że będzie sądzony zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju w 2003 r., gdy doszło do przestępstwa.