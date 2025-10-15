Kamera zarejestrowała parę zaginionych 16-latków! Tutaj szukają ich psy tropiące

2025-10-15 14:33

Kamera na terenie województwa dolnośląskiego zarejestrowała dwoje zaginionych 16-latków: Joannę Ciepluchę i Karola Szewczyka. Takie informacje przekazała w środę, 15 października, aspirantka Aneta Kotynia, rzeczniczka KPP Powiatu Łódzkiego Wschodniego, gdzie mieszkają zaginieni. W związku z tym do działań poszukiwawczych przyłączyły się: Policja Dolnośląska, Straż Graniczna i mundurowi z Czech.

Policja szuka Joanny i Karola. Nastolatkowie zniknęli bez śladu. Rodziny odchodzą od zmysłów

i

Autor: Łódzka Policja/ Materiały prasowe Zaginieni 16-latkowie to Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk.
  • Specjalistyczne psy tropiące z Komendy Głównej Policji poszukują dwojga zaginionych 16-latków.
  • Monitoring zarejestrował Joannę Ciepluchę i Karola Szewczyka na Dolnym Śląsku, co doprowadziło do współpracy policji z dwóch regionów z mundurowymi z Czech.
  • Nastolatkowie byli widziani, jak kupowali bilety do Wrocławia, a chłopak logował się w sieci w Jedlinie-Zdroju.
  • Czy nastolatkowie uciekli? Poznaj szczegóły ich zaginięcia i pomóż w poszukiwaniach!

Kamera zarejestrowała zaginionych 16-latków w woj. dolnośląskim

Specjalistyczne psy tropiące z Komendy Głównej Policji są wykorzystywane do poszukiwań dwojga zaginionych 16-latków.

- Obydwoje zarejestrowała kamera monitoringu z województwa dolnośląskiego, ale na razie nie możemy zdradzić więcej szczegółów na ten temat - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" aspirantka Aneta Kotynia, rzeczniczka rzeczniczka KPP Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W związku z tym komenda nawiązała już współpracę z:

  • Policją Dolnośląską;
  • Strażą Graniczną;
  • i policjantami z Czech;

a profil facebookowy "SOS Zaginięcia" potwierdził Onetowi, powołując się na rodzinę zaginionych, że Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk byli widziani 9 października, tj. w dniu zniknięcia, na dworcu w Koluszkach pod Łodzią, gdzie kupowali bilety do Wrocławia. Ponadto chłopak miał tego samego dnia opublikować w mediach społecznościowych relację ze stolicy Dolnego Śląska. Z kolei przed północą miał się zalogować do sieci telefonicznej w mieście Jedlina-Zdrój w powiecie wałbrzyskim.

16-letnia Joanna Cieplucha mieszka w miejscowości Borowa w gminie Koluszki. Mierzy 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma piwne oczy i ciemnobrązowe włosy do ramion. W dniu zaginięcia ubrana w czarną bluzkę na ramiączka, czarne spodnie dresowe, czarną puchową kurtkę z kapturem i białe buty za kostkę. Miała przy sobie czarną małą torebkę i suchawki bezprzewodowe.

16-letni Karol Szewczyk mieszka w Koluszkach. Mierzy 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ciemne blond włosy, niebieskie oczy i charakterystyczną, dużą bliznę na prawym łokciu. W dniu zaginięcia miał na sobie czarną kurtkę wiatrówkę, jasne dresy i czarne buty za kostkę.

- Wszystkie osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionych nastolatków, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 62 f, pod numerem telefonu (47) 842 12 11, bądź z najbliższą jednostką Policji pod numerem 112 - apelują mundurowi.

Brutalny samosąd na Ukraińcu. Zatrzymani to nastolatkowie

