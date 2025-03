Kierowca uwięziony w zmiażdżonej kabinie. Groźne wypadki na A4 i AOW

Autor:

Dolny Śląsk. Groźne wypadki na A4 i AOW

Bardzo trudny początek tygodnia na dolnośląskich drogach. W poniedziałek, 17 marca, od wczesnych godzinnych rannych doszło do kilka groźnych wypadków drogowych. Już około godz. 4:40, do jaworskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o wypadku z udziałem trzech pojazdów ciężarowych na 113. km autostrady A4, między węzłami Budziszów i Udanin.

- W trakcie dojazdu służb ratowniczych strażacy uzyskali informację, że w jednym z pojazdów znajduje się uwięziony kierowca – informuje kpt. Krzysztof Napierał z Komendy Powiatowej PSP w Jaworze.

- Kabina jednego z pojazdów była poważnie uszkodzona, co utrudniało dostęp do poszkodowanego i swobodna jego ewakuację. Dlatego też ratownicy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do kierowcy, a następnie ewakuowali go i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna, po wstępnym zabezpieczeniu, został przetransportowany do szpitala – dodaje strażak.

Na początku autostrada w kierunku granicy była zablokowana całkowicie, później udało się udrożnić jeden pas.

Zanim zakończyła się akcja służb na autostradzie, doszło do kolejnego bardzo groźnego zdarzenia. Tym razem na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, w okolicach węzła Stadion. Zderzyły się tam cztery auta – dwie ciężarówki i dwa busy. Na miejscu pracują służby ratownicze, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, bowiem jeden z uczestników zdarzenia został ciężko ranny. Ruch w kierunku węzła AOW/A4 (Wrocław Południe) jest całkowicie wstrzymany. Po godz. 8 korek miał już niemal 10 km.