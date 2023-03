Kijów nowym miastem partnerskim Wrocławia!

Volvo zamyka fabrykę autobusów we Wrocławiu. 1500 osób straci pracę!

Podpalili mieszkanie by ukryć zbrodnię? Wstrząsające okoliczności śmierci 51-latka

Wrocław ma nowe miasto partnerskie! W gabinecie prezydenta Wrocławia doszło do podpisania umowy między stolicą Dolnego Śląska a stolicą Ukrainy – Kijowem. To drugie miasto w Ukrainie, z którym Wrocław zawarł tego typu porozumienie (w 2001 r. podpisano umowę ze Lwowem). Tym samym Kijów będzie już 16. miastem partnerskim Wrocławia.

Kijów to największy ośrodek przemysłowy i kulturalno-naukowy Ukrainy. Ma rozwinięty przemysł maszynowy, lotniczy, optyczny, precyzyjny, elektrotechniczny i elektroniczny, stoczniowy, chemiczny, lekki, spożywczy i materiałów budowlanych. Miasto jest także ważnym węzłem kolejowym i drogowym, obsługiwanym przez dwa międzynarodowe porty lotnicze.

W Kijowie działa około 20 szkół wyższych, mieści się tu również siedziba Akademii Nauk Ukrainy. Do instytucji kultury zaliczają się m.in. Opera Narodowa im. Tarasa Szewczenki, Narodowy Teatr Dramatyczny im. Iwana Franki, Ukraiński Teatr Dramatyczny im. Łesi Ukrainki, Filharmonia Narodowa Ukrainy oraz liczne muzea.

i Autor: materiały prasowe

Historyczne przymierze

– Wierzę, że partnerstwo stanie się kolejnym ważnym przymierzem między naszymi narodami oraz przyczyni się do wielu dobrych projektów dla naszych mieszkańców – mówił podczas swojego wystąpienia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Niech żyje Polska, niech żyje Ukraina! – dodał.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że doszło do intensywnej współpracy pomiędzy miastami, m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej Kijowa wzięli udział w Samorządowym Okrągłym Stole na temat pomocy Ukrainie. Wrocław przy współpracy z fundacjami Ukraina i PTACH zorganizował również kolonie letnie dla dzieci z Kijowa.

i Autor: materiały prasowe

– Zawieramy historyczne przymierze. Wrocław i Kijów, Polskę i Ukrainę łączą serdeczne stosunki i przyjaźnie. Postawiliśmy kolejny ważny pomost, zawierając partnerstwo miejskie, dzięki któremu będziemy jeszcze mocniej współpracować i wspólnie się rozwijać. Dziękuję naszym polskim, wrocławskim przyjaciołom za wszystko, co dotychczas uczynili dla Ukrainy w związku z atakiem Rosji na nasz kraj. Jesteśmy wam za to nieustannie wdzięczni – mówił podczas specjalnego połączenia video Witalij Kliczko, mer Kijowa.

i Autor: materiały prasowe

Wrocław od lat wspiera mniejszość ukraińską. Prezydent Jacek Sutryk powołał w 2019 r. pełnomocnika ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego, powołując na to stanowisko Olgę Chrebor. Zostały uruchomione także trzy miejskie punkty informacji i aktywności dla migrantów – WroMigrant. Powstały również klasy przygotowawcze dla dzieci obcokrajowców, w tym pochodzenia ukraińskiego. We wrocławskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych są 74 takie klasy. We Wrocławiu od 2021 r. działa Konsulat Generalny Ukrainy.

– Wrocław to dom dla wielkiej ukraińskiej społeczności. Po 24 lutego daliście schronienie wielu moim rodakom, umożliwiliście im nowy start w nowym miejscu – mówił Wołodymyr Bondarenko, przewodniczący Rady Miejskiej Kijowa.

i Autor: materiały prasowe

Artykuł sponsorowany