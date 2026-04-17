Kobiety poszukiwane za rozboje i kradzieże na Dolnym Śląsku. Zobacz zdjęcia i nazwiska

Wojciech Kulig
2026-04-17 14:03

Są poszukiwane za poważne przestępstwa, a ich wizerunki trafiły do policyjnej bazy danych. Funkcjonariusze z Dolnego Śląska liczą na pomoc mieszkańców w ustaleniu, gdzie mogą przebywać. Zobacz galerię i sprawdź, czy rozpoznajesz którąś z tych twarzy.

KASZYC PATRYCJA KOZŁOWSKA MAGDALENA KOZŁOWSKA BARBARA BATÓG AGNIESZKA
Galeria zdjęć 15

Policja udostępnia listę kobiet, które są aktywnie poszukiwane przez organy ścigania na Dolnym Śląsku. Ich dane personalne oraz fotografie zostały umieszczone w oficjalnych, ogólnodostępnych bazach policyjnych w związku z prowadzonymi przeciwko nim postępowaniami. Funkcjonariusze liczą na pomoc mieszkańców regionu w ustaleniu miejsca ich pobytu.

Poszukiwane za rozboje i kradzieże. Kim są kobiety z policyjnej listy?

Na liście znalazły się osoby ścigane w związku z szerokim spektrum przestępstw. Chodzi między innymi o kradzieże i rozboje. Pełen wykaz osób poszukiwanych, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi podstaw prawnych, jest dostępny na oficjalnej stronie policji pod adresem poszukiwani.policja.gov.pl.

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa w prowadzonych sprawach i przyczynić się do zatrzymania poszukiwanych. Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu którejkolwiek z kobiet widocznych w naszej galerii, nie wahaj się działać. Można skontaktować się z najbliższym komisariatem lub zadzwonić na numer alarmowy: 997 albo 112. 

DOLNY ŚLĄSK
POSZUKIWANI