Komendant policji z Jeleniej Góry odwołany! Brał udział w bójce na stacji paliw

Komendant odwołany ze stanowiska. Oficjalny komunikat policji

Sprawa bulwersującej bójki na stacji paliw w Wałbrzychu, w której brali udział funkcjonariusze policji, ma swój gwałtowny finał. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec jednego z uczestników - Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze.

Jak czytamy w oświadczeniu, wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne, a decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on odwołany z zajmowanego stanowiska.

- Informujemy, że w związku z opublikowanym w sieci filmem stanowiącym fragment sytuacji mającej miejsce na terenie jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu i fakt, że wykonane ustalenia potwierdziły udział w nim trzech funkcjonariuszy Policji, w tym jednego pełniącego funkcję komendanta miejskiego w Jeleniej Górze, zgodnie z obowiązującymi procedurami, na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wyjaśnieniem sprawy zajęły się policyjne komórki kontrolne

- informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

- Wstępne wnioski z działań Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu (...) dały już podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji KWP we Wrocławiu, a także zawieszony w czynnościach służbowych

- poinformowała w środę Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Jak doszło do bójki na stacji paliw?

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 31 sierpnia na stacji Auchan w Wałbrzychu. Awantura wybuchła z powodu sprzeczki o miejsce w kolejce do dystrybutora. Ostra wymiana zdań, w której padały wulgaryzmy, szybko przerodziła się w szarpaninę.

- Wjechał w kolejkę, a potem powiedział do mnie: ty szm**” - relacjonowała na nagraniu jedna z kobiet.

W kulminacyjnym momencie do bójki dołączył mężczyzna z pałką teleskopową, który uderzył nią jednego z uczestników. Jak się okazało, w całym zajściu brało udział trzech funkcjonariuszy. Postępowanie wyjaśniające, w tym dotyczące udziału policjanta z powiatu wałbrzyskiego, jest nadal w toku.