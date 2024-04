Kompleksowe modernizacje dróg we Wrocławiu. 11 ulic do remontu

Prawdziwą zmianą będą cztery pasy na ul. Buforowej – po dwa w każdą stronę. Miasto dobuduje drugą nitkę w miejscu obecnego pasu rozdziału.

- Będziemy mieli drogę dwujezdniową z 4 pasami ruchu i niezależnie obok trasę autobusowo-tramwajową. Chcemy mieć tę dwujezdniową i czteropasową drogę od Jagodna do centrum Wrocławia. Zadbamy też o odpowiednie i wygodne sposoby włączenia dróg z osiedli w nową nitkę oraz dobre połączenia zarówno istniejącej od zeszłego roku szkoły na Asfaltowej, jak i planowanej na tym terenie nowej szkoły dla Jagodna - mówi Elżbieta Urbanek, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Transportu.

Projektowanie drugiej nitki Buforowej zacznie się jeszcze w tym roku, a budowa powinna się skończyć w 2028.

Miliony na remonty

Za 35 mln zł kompleksowo przebudowywana jest ul. Wilkszyńska na Marszowicach. W tym rejonie zmieni się także Brodzka. Na całej długości zyska chodnik, ścieżkę rowerową, oświetlenie i nową nawierzchnię. Rozbudowane zostaną przystanki autobusowe, a łączące je przejścia wyposażone w rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego - azyle lub wyniesienia.

W tym roku zakończy się projektowanie przebudowy Koszarowej (do Szpitala i kampusu UWr). Zamiast kostki będzie asfalt, a droga się poszerzy do 6 m. Linia A będzie mogła być przedłużona do Sołtysowic - zgodnie z wnioskami mieszkańców. Koszt remontu to 15 mln zł.

- Na dniach wybrany będzie projektant przebudowy odcinka Powstańców Śląskich od ul. Swobodnej do al. Hallera. Oddzielnie będzie przebiegała przebudowa ronda, czyli pl. Powstańców Śląskich. Ulica będzie miała nawierzchnię asfaltową, ale droga wokół ronda z racji zabytkowych kamienic wokół powstanie z kostki granitowej. Wnętrze ronda nabierze bardziej parkowego charakteru – mówi Tomasz Staruchowicz z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Miasto pamięta o rowerzystach

Na ul. Gajowickiej do Hallera od Zaporoskiej zamiast kostki będzie asfalt i usunięte zostaną poniemieckie tory. Nawierzchnia granitowa pozostanie na wyniesionych skrzyżowaniach i przy kościele Karola Boromeusza. Powstaną wydzielone buspasy, a w rejonie kościoła wygodny autobusowy węzeł przesiadkowy. Gajowicka zyska chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych, przystanki, zieloną infrastrukturę i nową dwukierunkową drogę dla rowerów. Na ul. Pułaskiego na odcinku od Kościuszki do Małachowskiego wydzielone zostanie torowisko tramwajowe i powstanie nowa jezdnia z masy bitumicznej oraz drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Z kolei na północy centrum ruszy remont ul. Reymonta. Wyremontowana zostanie jezdnia i torowisko, a także powstaną nowe przystanki i dwukierunkowa droga dla rowerów. Uzupełniony zostanie szpaler dębów i powstaną ogrody deszczowe. Remont Reymonta ma być skorelowany z kompleksową modernizacją mostów Osobowickich.

Mieszkańcy mają głos

W tym roku zacznie się remont ul. Szczytnickiej. Najpierw powstanie nowe torowisko. Przebudowa ulicy będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Konsultacje były już prowadzone w sprawie ul. Ruskiej. Od pl. Solnego do Kazimierza Wielkiego znikną samochody, a pojawią się rośliny, parkingi rowerowe, ławeczki i skwer w miejscu dawnej miejskiej bramy.

Równie ważnym projektem co przebudowy ulic jest budowa parkingów na obrzeżach miasta. Dziś jest 2750 miejsc na parkingach P&R. Miasto wybuduje 2,1 tys. kolejnych.