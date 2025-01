Kompletnie pijany policjant jechał radiowozem. Ledwo trzymał się na nogach

Sprawa Tomasza Komendy. Co najmniej dwie osoby poszukiwane. "Chciałabym, żeby ktoś w końcu zaczął mówić"

Pierwszy blok z dwupoziomowymi mieszkaniami w Polsce powstał we Wrocławiu. To PRL-owski unikat!

Wąsosz. Kompletnie pijany policjant jechał radiowozem

Do szokującego zdarzenia doszło 27 listopada ubr. w Wąsoszu w powiecie górowskim, a śledczy poinformowali właśnie o prowadzony przez Prokuraturę Rejonową w Głogowie śledztwie dotyczącym policjanta, który prowadził radiowóz będąc w kompletnie pijanym.

- O zachowaniu dzielnicowego około godz. 15 powiadomił policję jeden z mieszkańców Wąsosza. Jak ustalono policjant, pozostający na służbie, idąc po mieście słaniał się na nogach. Nie potrafił też prawidłowo zaparkować auta, pozostawiając je częściowo na drodze - informuje Liliana Łukasiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Mundurowi z patrolu sprawdzili trzeźwość delikwenta i okazało się, że w momencie badania miał on ponad 3,5 promila alkoholu we krwi.

Prokurator postawił 35-letniemu Kamilowi T. zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 kk. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Wyraził też skruchę

– dodaje rzeczniczka prokuratury.

Policjant został zawieszony w czynnościach służbowych, ma dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się z określonymi świadkami.

- Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie od 5 tys. zł do nawet 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – tłumaczy prokurator Liliana Łukasiewicz.