Lato wróci na chwilę do Polski? Zaskakująca prognoza od IMGW. Padła data

Początek tygodnia przyniesie jesienną aurę z deszczem i wiatrem, a temperatury spadną do 14°C.

Od piątku (19 września) nastąpi ocieplenie, a weekend zaskoczy powrotem lata, z temperaturami sięgającymi 28°C.

Sprawdź, kiedy dokładnie nadejdzie afrykańskie ciepło i gdzie spodziewać się przelotnych opadów.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pogoda w najbliższych dniach „będzie zwiastować nadchodzącą jesień”. Temperatury spadną, choć w weekend do Polski dotrze gorące powietrze znad Afryki i wtedy zrobi się bardzo ciepło. Termometry wskażą nawet 28°C. W trwającym tygodniu nie odpoczniemy od opadów deszczu, którym może towarzyszyć silny wiatr. W dalszej części artykułu szczegóły prognozy pogody na poszczególne dni.

W poniedziałek (15 września) przelotny deszcz miejscami w północnej i zachodniej Polsce. Wieczorem na zachodzie po południu kraju możliwe są też burze. Najchłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam około 17°C. Niewiele cieplej na wschodzie, tam 18°C. Najwyższa temperatura w zachodnich regionach, tam do 23°C. - W całym kraju wiać będzie okresami umiarkowany i porywisty wiatr – prognozuje IMGW.

We wtorek (16 września) przelotny deszcz, a na północy kraju, krańcach wschodnich i w Karpatach niewykluczone burze. - Najwięcej deszczu spadnie na krańcach południowo-wschodnich, nawet do około 20 mm - przewiduje IMGW. Najchłodniej na obszarach podgórskich, tam 15-17°C. Na pozostałym obszarze od 17°C do 20°C. Nadal wiać będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty wiatr. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są nad morzem i mogą sięgać 80 km/h.

W środę (17 września) jeszcze chłodniej, na termometrach maksymalnie zaledwie od 14°C do 18°C. Odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa ze względu na silny wiatr. W całym kraju przelotny deszcz. W czwartek (18 września) nadal deszczowo i wietrznie, z temperaturą maksymalną od 15°C na wschodzie i Podhalu do 21°C na południowym zachodzie.

Od piątku (19 września) coraz cieplej, jednak nadal wietrznie i deszczowo, z wyjątkiem zachodniej Polski. Na termometrach maksymalnie od 18°C na północnym wschodzie do 24°C na południowym zachodzie.

Co z pogodą w weekend? W sobotę (20 września) do Polski napłynie gorące powietrze znad Afryki. Będzie ciepło, słonecznie i niemal bezwietrznie. Najchłodniej nad morzem, tam około 20°C. Na pozostałym obszarze kraju od 22°C do 27°C. W niedzielę (21 września) jeszcze cieplej, na przeważającym obszarze Polski od 24°C do 28°C. Na północnym zachodzie możliwy przelotny deszcz.

Źródło: IMGW

