i Autor: Shutterstock 13-letnia rowerzystka zginęła na przejściu dla pieszych w Ligocie Polskiej pod Oleśnicą. Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 20 marca, zdj. ilustracyjne

Wielka tragedia na Dolnym Śląsku

13-latka zginęła na przejściu! W jej rower huknęło renault. Sygnalizacja nie działała

13-letnia rowerzystka zginęła na przejściu dla pieszych w Ligocie Polskiej pod Oleśnicą. Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 20 marca, ok. godz. 19.30, gdy potrącił ją prowadzący renaulta 32-latek, mieszkaniec powiatu pułtuskiego. Droga D2, gdzie doszło do wypadku, to dawna droga krajowa nr 8. Od jakiegoś czasu nie działa tam sygnalizacja świetlna.